Alex Zănoagă vrea să-și ia revanșa, după meciul cu Bobicioiu! Ce crede despre arbitraj: "Probabil a câștigat pentru că eram eu prea pariat"

A fost o luptă strânsă aseară între Alex Zănoagă și Bobicioiu. Fostul și actualul Siminei Loica au intrat în ring, în cadrul Galei RXF, chiar sub privirile brunetei, care se afla în sală.

La final, după cele trei runde, Bobicioiu a ieșit învingător.

Alex Zănoagă, primele declarații după ce a fost învins

Meciul dintre Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu a fost unul dintre cele mai așteptate meciuri ale serii. Cei doi au luptat până la ultimele puteri și au dat tot ce au avut mai bun. Totuși, doar unul dintre ei a ieșit câștigător.

Deznodământul l-a luat prin surprindere pe fostul soț al Siminei Loica, care nu se aștepta să fie declarat învins: "Toată lumea mi-a spus că aș fi meritat să câștig. Și eu am fost surprins, vă zic sincer. Probabil a câștigat pentru că eram eu prea pariat. Eu l-am prins de multe ori, i-am aplicat mulți pumni. Cred că el a punctat când m-a pus jos. Acolo s-ar putea să fi câștigat. Sunt mândru că am reușit să duc la bun sfârșit meciul, mai ales că el nu făcea decât să stea la sol, fără să îmi aplice cine știe ce lovituri sau mă îmbrățișa. Orice făceam, el mă lua în brațe.", a declarat Alex Zănoagă, pentru fanatik.ro.

Alex Zănoagă vrea să-și ia revanșa

Meciul de aseară, cu Bobicioiu, nu l-a demoralizat deloc pe Alex Zănoagă, ci l-a făcut să-și dorească o revanșă. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a dezvăluit că este pregătit oricând să intre din nou în cușcă, cu actualul iubit al Siminei Loica: "Da, aș intra oricând, din nou, în cușcă cu el. Din câte am înțeles, el e cel care nu vrea. Am auzit că va avea o confruntarea cu Ovi Neveu, apoi cică mai are pregătit un meci surpriză (n.r. precizăm că învingătorul dintre cei doi beneficia de alte două meciuri, conform contractului semnat, în cazul de față fiind Bobicioiu).", a mai spus Alex Zănoagă, pentru sursa menționată.

