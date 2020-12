Alexandra Diaconescu nu își mai ascunde sarcina. Fosta concurentă de la ”Insula Iubirii” va naște o fetiță

Alexandra Diaconescu și Mădălin Mogoş vor deveni părinți pentru prima dată. Fosta concurentă de la ”Insula Iubirii” a ținut sarcina ascunsă, dar acum a dezvăluit că va avea o fetiță.

Vitoarea mămică a făcut anunțul pe rețelele de socializare prin postarea mai multor fotografii alături de partenerul său într-un decor mirific de sărbătoare.

Alexandra Diaconescu[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Diaconescu, însărcinată în 8 luni

Alexandra Diaconescu a dat vestea că va aduce pe lume un copil.

“Niciodată să nu-i spui unei femei că nu poate s-o facă. Uneia, care a dansat cu două inimi și a respirat cu patru plămâni. Uneia, care a fost gheaţă, foc şi vânt. Care a purtat în pântecele ei greutatea a două lumi, și a născut viaţă în ţipete. Care a îmbrăţişat tristeţea fără frică și a plâns zâmbete. Ei… nu-i spune că nu este capabilă de ceva sau de tot”, a mărturisit Alexandra.

Fosta concurenta de la Insula a anunțat că va avea o fetiță.

“Bună, micuțo. Ești bine? Eu și tăticul tău abia așteptăm să vii pe lume. Suntem cei mai fericiți, desi ne-ai luat prin surprindere și vom deveni «peste noapte» părinți, deși pentru toată lumea s-a dovedit a fi cel mai greu an, pentru noi se încheie cu zâmbetul pus pe chip de bătăile inimii tale! #32weekspregnant”, a mai spus Alexandra.

Alexandra Diaconescu[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Diaconescu, declarație de dragoste pentru logodnicul ei

Alexandra a scris cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru iubitul ei.

“Sarcina schimbă atât de mult femeia… Fără un bărbat puternic alături, nu poți trece prin toate emoțiile și schimbările petrecute în suflet, trup și minte! Sunt norocoasă să te am alături @mogos_madalin! Vă iubesc la infinit”, a scris Alexandra.

Alexandra Diaconescu[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Diaconescu, logodită cu Mădălin Mogoş

Alexandra Diaconescu s-a logodit cu luptătorul de kickbox, Mădălin Mogoş. Blondina a primit inelul acum un an.

”S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă…Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală. E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare”, a povestit Alexandra la Antena Stars.