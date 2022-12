Alina Ceușan abia așteaptă să devină mamă pentru a doua oară! Influencerița a spus tot: „Cred că e foarte important să crești cu frați și surori”

In articol:

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră, împreună cu prietena ei, Carmen Grebenișan.

Blondina și-a întemeiat o familie cu alesul inimii sale cu ceva timp în urmă, iar de atunci vedeta este mai fericită ca niciodată.

Alina Ceușan își mai dorește cel puțin un copil

Alina Ceușan este mama unui băiețel superb, pe care îl adoră și alături de care petrece cât de mult timp poate.

Blondina nu vrea să se oprească încă aici. Vedeta vrea să mai devină mamă cel puțin încă o dată, dar nu exclude posibilitatea de a face chiar și un al treilea copil.

Chiar dacă nu este prima dată când influencerița spune aceste lucruri, de această dată vedeta a mărturisit că momentan nu se grăbește să îi facă un frățior sau o surioară fiului ei, Rock.

„Da, ne gândim, noi v-am spus de foarte multe ori, în super multe interviuri că ne dorim 2, chiar 3 cu siguranță și vă anunțăm când va fi momentul. Am și eu o soră la rândul meu, la fel așa și soțul meu, Raul, un frate și cred că e foarte important să crești cu frați și surori, pentru că sunt cumva îngerii tăi păzitori în lume, singurii oameni pe care te poți baza într-adevăr la nevoie. Sora mea, cel puțin, a demonstrat asta de-a lungul timpului. Pentru mine este foarte important ca Rock măcar un frate sau o soră să aibă. După aia, mai departe, mai vedem”, a mărturisit influencerița, pentru un post de televiziune.

Viața vedetei s-a schimbat mult de când a devenit mamă. Acum, aceasta trebuie să își împartă timpul între carieră și familie însă, din fericire, Alina se bucură de ajutorul bunicilor.

„Am timp, pentru că am și ajutor. Avem bunicii care ne ajută și ei foarte mult. Am simțit să îmi păstrez și zona de business și zona de carieră. Nu am luat acei doi ani de stat acasă, am lucrat destul de devreme. Consider că am timp pentru mine și îmi fac timp. Însă, atunci când sunt cu el, prefer să fiu doar cu el și să nu fiu distrasă de alte lucruri. Iar când sunt la job, nu vreau să mă gândesc la viață de acasă. Sunt lucruri care mă distrag. Am primit o poză înainte de eveniment și mi s-a făcut dor de el. Toate mamele știu că din momentul în care copilul s-a născut, în fiecare zi îți vei face griji pentru el, într-o direcție sau în altă, și te gândești la el în fiecare moment.”, a declarat Alina Ceuşan cu ceva timp în urmă, pentru un post de televiziune.