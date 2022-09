A devenit mamă de trei ori, dar arată mai bine ca niciodată! Alina Pușcaș a dezvăluit care este rutina ei de înfrumusețare: „Stai acolo și te relaxezi”

In articol:

Alina Pușcaș este o prezentatoare TV foarte cunoscută și apreciată în țara noastră. Vedeta are o carieră de succes, este o mamă iubitoare și arată din ce în ce mai bine.

Chiar dacă a născut de trei ori, Alina Pușcaș are grijă să nu se neglijeze și încearcă să se ocupe zilnic de rutina ei de înfrumusețare.

Ce rutină de înfrumusețare urmează Alina Pușcaș

Prezentatoarea TV are grijă să se mențină tânără și frumoasă, așa că a apelat la mai multe trucuri. Printre altele, vedeta și-a achiziționat și un aparat care împiedica apariția ridurilor.

Printre produsele preferatele ale Alinei nu se află creme scumpe sau ședințe costisitoare la salon, ci zațul de cafea care face minuni, spune vedeta.

„Recent, mi-am luat o mască cu leduri, da știu că sună ciudat. În general le găsești la cosmetică, în saloanele de cosmetică, dar există și variante în care ți le comanzi online și ai tu masca ta acasă. Nu mai trebuie să îți faci programare. La mine asta era problema. Faptul că nu pot să mă duc să îmi fac programare și să o și respect. Am descoperit aceste măști de uz casnic, să zic, dar care sunt cu leduri. Asta a mea are 5 tipuri de lumină: roșie, albastră, albă, verde și galbenă. Și le folosesc acasă. Teoretic dacă folosești această mască în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, te ajută foarte tare. Pe hidratare, sau pe diminuarea ridurilor fine, sau pentru tratarea cuperozei. Cafeaua este extrem de bună, îți lasă pielea super fină și catifelată. Mi s-a părut de multe ori că era mai bună cafeaua decât unele produse luate din tub. De multe ori am folosit și pe față cafeaua. Tot așa pentru descuamare o dată pe săptămână.”, a declarat Alina Pușcaș pentru FANATIK.

De asemenea, Alina are grijă ca oricât ar fi de obosită să nu doarmă niciodată cu machiajul pe față, pentru că acest lucru duce la apariția coșurilor și a punctelor negre.

„Demachierea o respect, orice ar fi. Și spălatul cu un gel. Acum am un gel interesant cu miere, cu extract de miere. Care văd că este foarte bun pentru că hidratează. De obicei cam toate geluri de spălat usucă foarte tare, dar asta, pe care l-am descoperit întâmplător, este chiar bun. Cu toate astea, oricum trebuie să folosesc și geluri hidratante și creme hidratante”, a mai declarat Alina pentru sursa citată.