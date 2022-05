Alina Pușcaș, probleme de sănătate! Prezentatoarea TV a ajuns de urgență a spital: „Trebuie să fac recuperare”

In articol:

Alina Pușcaș este foarte apreciată de fani și are un succes formidabil atât în plan personal, cât și în cel profesional. Din nefericire, însă, cu câteva ore în urmă, prezentatoarea TV a ajuns pe mâinile medicilor după ce s-a accidentat la gleznă. Fără să stea pe gânduri, vedeta a apelat la ajutorul medicului pentru a vedea cu exactitate despre ce este vorba.

Alina Pușcaș nu este tocmai în cea mai bună formă a ei în aceste momente. A suferit un accident la gleznă din cauza căruia nu a mai putut să meargă și nici să conducă mașina. Ca de fiecare dată, prezentatoarea TV împărtășește cu admiratorii ei evenimentele din viața ei, fie că sunt plăcute sau mai puțin plăcute, așa cum este cel de față.

Alina Pușcaș, accident la gleznă

În momentul în care a constatat că nu mai poate călca în piciorul accidentat, Alina Pușcaș a mers direct la doctor, spunându-le fanilor că speră să nu fie vorba despre nimic grav pentru a nu fi nevoie să pună pauză în activitatea profesională, pentru că știe că fanii o așteaptă de fiecare dată cu mult drag pe micile ecrane.

Se pare că Alina Pușcaș s-a ales cu o entorsă de gradul 1, fiind nevoită pe mai departe să poarte o orteză.

Cu această ocazie, prezentatoarea TV a ținut să le spună fanilor ei că, în cazul în care întâmpină o astfel de problemă, să meargă de urgență la medic și să nu trateze cazul superficial.

„M-am cam speriat și am fugit direct la doctor. Am primit și verdictul ortopedului, entorsă de gradul I. Trebuie să-mi imobilizez glezna timp de trei săptămâni, timp în care trebuie să fac și o recuperare. Fără recuperare, risc să rămân cu o gleznă de 10 centimetri în plus față de cealaltă.

Nu e de glumă cu astfel de lucruri, așa că, e clar cât de important este să mergeți la medic atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Nu faceți lucrurile după ureche, că nu e bine. Trebuie să luați și tratament corespunzător și toate cele”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.