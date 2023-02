„Am albit devreme” Oana Roman, vizită în salonul de înfrumusețare pentru o schimbare de look, după vacanța în Egipt! Ce problemă a moștenit vedeta de la mama și bunica sa

In articol:

Oana Roman tocmai s-a întors din vacanța în Egipt de care a avut parte vreme de o săptămâna în compania fiicei sale, Isa, așa că vedeta a început să-și reia programul obișnuit și să-și pună lucrurile în ordine. După ce a tăiat de pe lista priorităților vizita la mama sa la centrul de recuperare, astăzi a ajuns direct pe scaunul din salonul de înfrumusețare pentru a se vopsi.

Nu, Oana Roman nu va adopta o schimbare de look radicală, ci doar o reîmprospătare a culorii părului. Pentru că părul îi crește într-un ritm alert, iar firele albe sunt mai mult decât vizibile, este nevoită să viziteze salonul de înfrumusețare de mai multe ori într-o singură lună.

Cu doar câteva momente în urmă, Oana Roman a împărtășit cu fanii din mediul online că, după ce a dus-o pe Isa la școală și după ce a pus la punct câteva lucruri, următoare destinație a fost salonul de înfrumusețare. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că părul a început să i se albească de la o vârstă mai fragedă decât în mod obișnuit, la fel ca în cazul mamei și bunicii sale, care s-au confruntat cu aceeași problemă. Din acest motiv, vedeta este nevoită să apeleze la ajutorul unui hairstylist o dată la două săptămâni.

„Am dus-o pe Isa la școală, am mai făcut 2 drumuri să mai rezolv chestii și am venit direct la vopsit. Eram deja foarte albă. Părul crește repede și eu sunt albă de tot. Am albit devreme ca bunica și ca mama și trebuie să mă vopsesc la rădăcină la 2 săptămâni.”, a scris Oana Roman în mediul online.

Oana Roman, prima vizită la mama sa după vacanța în Egipt

La scurt timp după ce Oana Roman s-a întors acasă din vacanța în Egipt, printre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să meargă să-și viziteze mama, de care îi era foarte dor. Vedeta are numai cuvinte de laudă față de felul în care este tratată și îngrijită cea care i-a dat viață, iar Mioara Roman se pare că este mai liniștită ca niciodată.

„Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă.”, a scris Oana Roman în dreptul unei fotografii cu Mioara Roman.