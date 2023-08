"Am avut gardă de corp întotdeauna" Prin ce au fost nevoite să treacă fiicele lui Vadim Tudor, ani la rând. Greutatea numelui a apăsat pe umerii lor, încă din copilărie: "Am suferit mult, a primit și amenințări în legătură cu noi"

In articol:

Corneliu Vadim Tudor nu mai are nicio introducere. A fost întotdeauna o prezență activă în spațiul public, acid în comentarii și extrem de sincer atunci când își exprima opiniile. A fost unul dintre cei mai iubiți, dar și controversați politicieni din țara noastră.

Lidia Vadim, despre povara de a purta numele „Vadim”

De-a lungul carierei sale a impresionat pe toată lumea, dând dovadă de foarte multă inteligență și culturală generală. Nu mai încape îndoială faptul că trecerea lui în neființă a fost un eveniment tragic. Acum, la opt ani de la moartea senatorului, Lidia Vadim face dezvăluiri incredibile despre cum a arătat copilăria sa, dar și cum a afectat-o faptul că a purtat acest nume.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lidia Vadim și-a iubit enorm tatăl, iar moartea lui este încă un subiect sensibil și dureros pentru aceasta. Cu toate acestea, nu a avut o viață normală, ca ceilalți colegi ai săi. Atât ea, cât și sora sa, au fost nevoite să umble cu gardă de corp, fiind și în atenția presei întotdeauna.

Ba mai mult decât atât, nici la școală lucrurile nu au fost întotdeauna roz, iar profesorii, dar și colegii care nu îl aveau la inimă pe politician, se comportau foarte urât cu ea.

„Întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp întotdeauna, niciodată nu eram singure. Am fost în atenția presei de foarte multe ori. Și am resimțit chestia asta. Plus numele. Adică la școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu-l plăceau pe tata, nu era la fel un copil Popescu cu un copil Vadim, am avut și de suferit mult.

Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor, în unele cazuri, că n-au fost multe. Au fost în școala generală, de exemplu. Eu mi-am auzit: "Ești fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa" sau am primit la Fizică, țin minte și acum, 100 de probleme de pe-o zi pe alta, pentru că eram fiica lui Vadim. Și eu ce pot să zic? Sau, de exemplu, în clasa a doua îmi luam rigle pe palmă, tot pentru că eram fiica lui Vadim. Știu că a venit tata cu mine la școală și nu mai voiam să intru la ora de Religie. A venit tata după mine, cu el am intrat.

Nu vreți să știți (n. red ce reacție a avut tatăl ei), când a aflat că fiica lui e bătută la palme, a venit cu mine, și alți copii pățeau asta. După aceea, acea profesoară nu a mai fost în scoală. S-a mai întâmplat. S-a mai implicat tata, și în liceu. Se uita pe programa noastră școlară ce învățam, la Română, Istorie, copiii de clasa a noua, a zecea, cum e posibil să învețe așa ceva. Și vorbea la Minister: "Scoateți asta din programă!". Din punctul ăsta de vedere eu, fără să vreau, prin numele pe care l-am purtat, am făcut un bine poate. Dar unii nu au văzut așa. Sunt mulți oameni care au încercat să se răzbune pe noi, pentru niște antipatii care erau gratuite, cred eu. Niciunul nu interacționase cu tata sau nu avusese de-a face cu el.”, a mărturisit Lidia Vadim în emisiunea „În Oglindă”.

Lidia Vadim și sora sa au avut o viață atipică

Întrebată despre modul în care a afectat-o faptul că avea gardă de corp și șofer, fiica regretatului politician a spus că se simțea întotdeauna protejată, însă în adolescență lucrurile acestea au început să o afecteze, întrucât și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp singură. Cu toate acestea, știa că este expusă pericolelor, motiv pentru care își ascultă întotdeauna tatăl.

Mai mult decât atât, este recunoscătoare pentru că Vadim Tudor le-a protejat și a avut întotdeauna grijă de ele, mărturisind că după moartea sa i-a fost greu să se adapteze și să facă față singură pericolelor.

„Inițial nu, pentru că nu ne dădeam seama, noi nu știam că poate fi și altfel sau cum se descurcă copiii care veneau singuri la școală. Noi aveam școala aproape, doar treceam strada, și mergeam cu bodyguard după noi. Era bine, că ne simțeam protejate. Și tata ne spunea, ne explica: "Uite, e bine pentru că eu am mulți oameni care nu mă plac și mi-e frică că o să vi se întâmple ceva rău". Am aflat odată că a și primit amenințări în legătură cu noi, înțelegeam asta și am acceptat. În adolescență a fost mai greu, că atunci da, poate că îți doreai și tu să mai ieși cu prietenii și să fii singură. Sau poate că îți doreai pur și simplu să fii singură, nu să ieși cu cineva. Și atunci da, am resimțit. Dar am înțeles că ce a făcut, a făcut pentru binele nostru. Dar când a murit tata, eu aveam 25 de ani, mi-am dat seama că eu nu știu să mă descurc singură, habar nu aveam. Nu știam ce să fac eu în viață și cum să fac să mă descurc singură, cum să mă întrețin, să fac față problemelor. Tata întotdeauna a stat în fața noastră ca un paravan, de noi nu s-a lovit nimic. N-am mai avut nici bodyguard, nici șofer. A nu se înțelege că am fost vreodată fițoase, nu! Pur și simplu asta a fost viața pe care am trăit-o și așa a înțeles tata să ne protejeze. Și bine a făcut! Chiar dacă ne-am maturizat forțat la moartea lui. Știi ce-i frumos în chestia asta? Deși am dus o viață atipică, noi niciodată nu am fost copii de bani gata sau n-am avut fițe, figuri, nu știu ce lucruri scumpe. Nu, noi am fost două fete cu picioarele pe pământ, aveam ce aveau și ceilalți copii, nu știam să cerem nu știu ce chestii. Și dacă vreodată se întâmpla să spunem: "Ăla are nu știu ce telefon", tata zicea: "Așa, și? Nu e momentul pentru tine, o să-l ai când o să mai crești". Nu era adeptul tehnologiei deloc, dar ne-a oferit tot ce ne-am dorit.”, a mai spus fiica lui Corneliu Vadim Tudor pentru sursa menționată anterior.