Decizia radicală luată de Lidia, fiica lui Vadim Tudor, la 7 ani de la moartea tatălui ei. "Tribunul" ar fi fost mândru să o vadă așa

In articol:

Pe 14 septembrie s-au împlinit 7 ani de când Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viață, lăsând în urma lui o durere nemărginită. Lidia, fiica cea mare a "Tribunului", a decis să păstreze vie amintirea tatălui său în societatea românească, înființând un partid care-i poartă numele.

Citeste si: Vadim Tudor are grijă de familia lui și dincolo de moarte! Lidia, fiica lui, despre întâmplările stranii: „Înainte să se întâmple ceva negativ, mama îl visează”

Lidia Tudor: "Oamenii simt nevoia unui alt Vadim în politica românească"

Lidia, fiica cea mare a lui Vadim Tudor, este mai hotărâtă ca niciodată să intre în politică. Tânăra, care a înființat în urmă cu un an Partidul Vadimist Român, se pregătește să ducă mai departe valorile naționale pentru care tatăl ei a militat de-a lungul anilor: "Oamenii simt nevoia unui alt Vadim în politica românească. Parcă mai mult ca oricând! Ăsta e și motivul pentru care în urmă cu doar un an am înființat Partidul Vadimist Român! Sperăm să-l popularizăm cât mai mult posibil. Momentan am făcut-o doar prin revista România Mare. Dar din această toamnă ne aflăm în stadiul de organizare a noii formațiuni politice.

Vă pot spune că în acest sens suntem într-un stadiu avansat în diverse orașe ale țării, în frunte cu Brașov și Baia Mare. Partidul a fost gândit în așa fel încât noțiunile cele mai dragi tatălui meu, care dă și numele partidului, naționalismul moderat, și alte valori naționale dragi românilor, în frunte cu integritatea teritorială, să se regăsească în ADN-ul său și să le ofere oamenilor o nouă variantă.", a declarat Lidia Tudor, pentru impact.ro.

Citeste si: Cine este Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. “Da, gătesc pentru ea.”- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Vadim Tudor, alături de familia lui [Sursa foto: Teo Show- Kanal D]

"Există o diferență majoră între mine și tatăl meu"

Chiar dacă a decis să numească formațiunea politică după numele tatălui său, Lidia Tudor susține că nu are de gând să se promoveze cu ajutorul chipului celui care a condus ani buni Partidul România Mare.

Tânăra a ținut să sublinieze că există o diferență majoră între ea și părintele ei:

Citeste si: Fiicele și văduva lui Corneliu Vadim Tudor au trecut prin exeriența COVID-19! Cu ce efecte secundare s-au confruntat

Și anume, faptul că eu nu sunt la fel de vulcanică precum era el. Iar asta, după mine, este un atu! Am în mare măsură un model de urmat, pe cel al tatălui, care a știut de multe ori să facă în așa fel încât să fie ascultat.", a mai spus Lidia, fiica lui Vadim Tudor, pentru sursa menționată anterior.

Lidia, fiica cea mare a lui Vadim Tudor [Sursa foto: Teo Show- Kanal D]