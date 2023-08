„Am avut o stare de șoc” Ce s-a întâmplat cu Georgiana Lobonț imediat după ce a aflat că a pierdut sarcina! Detalii cutremurătoare despre momentele șocante prin care a trecut

In articol:

Cu numai câteva minute în urmă, Georgiana Lobonț a dat o veste tragică în mediul online, la care nimeni nu se aștepta. Aflată în 7 săptămâni de sarcină, în urma unui control de rutină la care au fost prezenți inclusiv cei doi copii ai săi, a aflat cu mare durere în suflet că a pierdut bebelușul.

Artista a avut nevoie de circa două zile să digere tot ce i s-a întâmplat, ca mai apoi să dea trista veste fanilor săi din mediul online.

Georgiana Lobonț trece printr-o perioadă destul de dificilă în prezent, după ce a aflat că, cel puțin pentru moment, visul de a deveni mămică pentru a treia oară s-a spulberat. În cursul zilei de luni, artista a mers la medic pentru a-i asculta inimioara micuțului care era așteptat de toată lumea. Pentru o asemena ocazie specială, i-a luat cu ea și pe cei doi copii ai săi, pentru a face cunoștința pentru prima dată cu frățiorul lor. Din nefericire, cântăreața a trecut rapid de la extaz la agonie, după ce medicul i-a dat vestea că sarcina s-a oprit din evoluție. Starea de șoc și tristețea au cuprins-o pe Georgiana Lobonț în acele momente cu totul neașteptate, cumplite pentru orice mamă.

În continuarea mesajului postat în mediul online în urmă cu doar câteva minute, artista a povestit cum au decurs evenimentele în viața ei și la ce procedură medicală a fost supusă.

Ce s-a întâmplat cu Georgiana Lobonț după ce a aflat că a pierdut sarcina?

Imediat după ce a aflat că a pierdut sarcina, Georgiana Lobonț a fost cuprinsă de șoc, însă, în același timp, a simțit o putere imensă datorită faptului că cei mici se aflau lângă ea în acele momente, pentru a-i alina suferința.

Ulterior, Georgiana Lobonț a fost supusă procesului de aspirare a embrionului care a încetat din evoluție, iar în tot acest timp nu a simțit absolut nimic, pentru că a fost adormită. În aceste momente se simte foarte bine din punct de vedere fizic, însă rana sufletească este deschisă și foarte adâncă.

„Aici i-am arătat lui Rareș filmare cu mine ca să vadă că sunt bine. A urmat procesul de aspirare a embrionului care s-a oprit din evoluție. Pe tot parcursul procedurii am fost adormită și nu am simțit nimic. Acum sunt bine, nu mă doare nimic, decât sufletul...”, a spus Georgiana Lobonț.

Seara, după vestea primită și după procedura la care a fost supusă, Georgiana Lobonț a ieșit în oraș alături de familia sa pentru că au avut de sărbătorit două evenimente importante din viața lor, împlinirea a 7 ani de căsătorie și ziua aniversarea soacrei sale. Dacă pe parcursul zilei starea sa psihică fost una stabilă, imediat cum a venit noaptea și a trebui să doarmă, gândurile și tristețea nu i-au mai dat pace artistei. Nu a mai putut adormi, gândindu-se doar la ceea ce i s-a întâmplat pe parcursul zilei.

„În ziua respectivă, adică luni... eram într-o stare de șoc și nu am conștientizat ce mi s-a întâmplat... seara am ieșit cu familia pentru că am împlinit 7 ani de căsătorie și o sărbătoream și pe soacra mea... dar când a venit noaptea nu am putut să dorm... atunci am avut stări de conștientizare și durere... mai mult psihic, nu e fizic. În același timp, sarcina era micuță. Avea 7 săptămâni când s-a oprit. Mai am prietene care au trecut prin asta. Multe femei trec prin această situație, dar este important să știm să gestionăm frumos. Trebuie să privim partea plină a paharului și să nu facem o dramă care tot pe noi să ne afecteze mai apoi. Sunt cu fruntea sus și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce am.”, a mai spus Georgiana Lobonț.

