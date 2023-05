„Am chemat ambulanța” Soțul lui Emily Burghelea a început să se simtă rău după ce s-a întors din vacanță! Andrei a avut nevoie de intervenția medicilor

In articol:

Emily Burghelea i-a pregătit lui Andrei, soțul său, o mega surpriză de ziua sa de naștere. Infleuncerița a organizat o călătorie în Como, Italia, pentru câteva zile. Deși vacanța a fost una de neuitat, în care au avut timp să se odihnească și să se relaxeze, la întoarcerea în țară, Andrei a remarcat faptul că nu se simte deloc bine.

Pe pagina sa de social media, Andrei a mărturisit că se simte foarte rău și are temperatura foarte ridicată. Bărbatul nu a mai rezistat și a avut nevoie de îngrijire medicală.

Andrei, soțul lui Emily Burghelea, probleme de sănătate

Atât Andrei, cât și partenera sa de viață, sunt foarte activi pe rețelele de socializare. Cei doi postează des și își țin fanii la curent cu tot ce se petrece în viețile lor de zi cu zi, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

Așa a fost și de această dată, când Andrei a împărtășit cu urmăritorii săi că nu se simte deloc bine și a ajuns să aibă temperatura de 40 de grade. Bărbatul nu a mai ezitat și a chemat ambulanța, iar Emily Burghelea a fost tot timpul alături de el, pregătită să îl ajute la nevoie.

Fanii s-au îngrijorat foarte tare pentru el, întrucât Andrei s-a postat și cu branula la mână, însă aceasta a fost una dintre cele mai bune variante pentru a-și reveni cât mai repede. În continuare, iubitul lui Emily va trebui să respecte un tratament medicamentos și speră să se refacă în cel mai scurt timp.

„De ieri de la 16:00 sunt cu temperatura 40. La 01:00 noaptea nu am mai rezistat și am chemat ambulanța. @emilyburghelea a stat toată noaptea și m-a păzit, nu a putut dormi deloc. Este eroina mea! Nu mă pot ridica din pat, dar mă voi face bine cât mai curând pentru că are 2emilyburghelea grijă de mine. Mă doare fiecare celulă din corp. Poate așa mai scade temoeratura (n.r.- doctorii i-au administrat tratament prin branulă). Am cel mai tare suport emoțional (n.r. – Emily Burghelea și cei doi copii ai lor). @emilyburghelea mai pregătește ceva cocktail-uri (n.r. – medicamente) să-mi revin”, a transmis Andrei, pe rețelele de socializare.

Iubitul lui Emily Burghelea, probleme de sănătate [Sursa foto: Instagram]