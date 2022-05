"Am o fericire și o motivație în plus" Motivul pentru care Elena Ionescu e atât de cochetă în ultima perioadă! Artista s-a destăinuit! | EXCLUSIV

In articol:

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală. Cântăreața este cunoscută pentru stilul ei provocator și aerul ei latino cu care a reușit să cucerească publicul de-a lungul carierei.

Elena Ionescu, motivul pentru care se aranjează mai mult decât înainte

Oricine o vede pe Elena Ionescu nu se poate abține să nu îi complimenteze fizicul. Artista a fost mereu preocupată de felul cum arată, însă în ultimul timp este mult mai implicată în ceea ce privește acest subiect. Fanii bănuiesc că ceva s-a întâmplat în viața ei, poate și-a făcut apariția o prezență masculină. Cântăreața a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a răspuns curiozității celor care o urmăresc.

"Am mai mult timp de mine. În viață, întotdeauna îmi place să cred că evoluez și vreau să evoluez. Ascult păreri din jur, îmi place să ascult oamenii și să văd ce mi-ar mai trebui, ce ar fi bine, cum aș putea evolua și cred eu că am reușit în ultimii ani să mă autocunosc mai bine și autodepășesc. Atunci, am început să citesc mai mult, să îmi creez un glob al meu, dar frumos, să-mi caut oameni frumoși pe lângă mine, să ies mai mult, să am mai multă grijă de mine și să îmi acord mai mult timp.", a declarat Elena Ionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Elena Ionescu, fericită fiul ei a crescut

Elena își iubește nespus fiul, pe Răzvan, căruia are grijă să nu îi lipsească niciodată nimic.

Artista ne-a spus cât este de fericită că băiețelul ei este într-o continuă creștere și cu această ocazie și relația lor devine din ce în ce mai apropiată.

"Băiețelul meu este completarea perfectă în toată treaba asta, el a și crescut, cumva ne înțelegem mult mai bine. Greutatea acelor ani incipienți a trecut și atunci e mult mai ușor și mă bucur de clipa pe care o trăiesc cu el, am o fericire, o motivație în plus și faptul că sunt încă o femeie tânără, am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește nimic, datorită vouă Kanal D, WOWbiz, care m-a susținut o perioadă destul de lungă și acest lucru s-a văzut și l-am simțit, l-am trăit și întotdeauna voi fi recunoscătoare că și datorită vouă, sunt unde sunt astăzi. Toate s-au corelat, astrele s-au adunat și aici am ajuns. Tot ce face e pentru mine și băiețelul meu, să mă simt bine.", a mărturisit Elena Ionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.