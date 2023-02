„Am plecat cu Isabela să îi fac pașaport” Oana Roman a luat o decizie radicală după cearta cu Marius Elisei! Vedeta a dat vestea cu zâmbetul pe buze

In articol:

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere sentimental, care pare că o încearcă zi de zi. Atât ea, cât și fiica ei resimt din plin presiunea ultimelor zile, motiv pentru care încearcă pe cât posibil să se detașeze de probleme și să profite cât mai mult de timpul prețios petrecut una lângă cealaltă.

Evenimentele din ultimele zile și dezvăluirile despre Marius Elisei, pe care Oana Roman le-a făcut recent în mediul online, au stârnit numeroase controverse, însă vedeta nu își dorește să se lase pradă tristeții, așa că și-a făcut un nou plan de atac. Iată ce are de gând să facă Oana Roman alături de fiica ei în perioada următoare!

Nu, Oana Roman nu a decis să se mute din România, cel puțin pentru moment, ci s-a hotărât să organizeze mai multe vacanțe în care să meargă cu fiica sa, motiv pentru care Isa are nevoie de un pașaport nou. Mai mult ca niciodată, astăzi Oana Roman a părut în fața fanilor ei din mediul online plină de energie și entuziasm, mulțumindu-le pentru toată susținerea pe care i-o oferă zi de zi.

„A plecat cu Isabela să îi fac pașaport nou, pentru că ne așteaptă niște super vacanțe. Vă pup și vă mulțumesc pentru miile de mesaje. Îmi dați multă putere.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Citește și: „Am eșuat lamentabil în relația cu soțul meu” Oana Roman regretă anii anii petrecuți lângă Marius Elisei. Ce i s-a întâmplat, la scurt timp după anunțul despărțirii

Marius Elisei, prima reacția după ce Oana Roman l-a acuzat că nu vrea să își vadă fetița

După ce Oana Roman s-a confesat fanilor ei din mediul online, spunându-le că fostul ei soț nu se implică în niciun fel în creșterea fiicei lor, Marius Elisei a oferit astăzi primele declarații despre această situație, care par a fi total diferite față de cele ale soției sale. Contrar spuselor Oanei Roman, Marius Elisei a menționat că ține legătura prin telefon cu fiica sa și că nu a văzut ceea ce a scris vedeta în mediul online, referitor la acuzațiile care i se aduc.

Citește și: „Gata. Ies în oraș, la o întâlnire!” Mesajul postat de Oana Roman, la scurt timp după ce a confirmat despărțirea de Marius Elisei. Ce le-a transmis fanilor?

„Nu am observat ce a scris pe Instagram. Nu am stat să citesc că nu vreau să mă mai încarc cu nimic. Mă bufnește și râsul, mă rog, e treaba ei, să spună ce vrea, să scrie ce vrea, ea scrie, ea răspunde. Ea știe de ce a scris chestia asta! Așteptați jihadul atunci. Ea ar trebui să răpundă, să zică exact ce a vrut să spună. Nu am ce să zic! Vorbesc la telefon cu ea, normal (n.r. cu fiica). Întrebați-o pe ea de ce scrie chestiile astea. De ce să stai să scrii totul pe rețelele de socializare?”, a spus Marius Elisei, conform Spynews.