„Am rămas singură” Simona Secrier, despre sărbătorile Pascale alături de regretatul artist Mihai Constantinescu. Cum petreceau cei doi atunci când acesta era încă în viață

Au trecut mai bine de trei ani de când artistul Mihai Constantinescu a părăsit această lume în ropote de aplauze după ce a suferit un infarct. În urma sa au mai rămas numai melodiile care bucurau odinioară sufletele oamenilor, dar și o soție care i-a fost alături mai bine de două decenii și care acum îi duce dorul.

Simona Secrier, amintiri despre cel care cândva i-a fost soț

Pentru aceasta, amintirile sunt cele care îi țin companie în zilele urate, mai ales în cele de sărbătoare. Recent, femeia a povestit cum era Paștele în casa sa atunci când îl avea alături pe regretatul artist.

Mai sunt câteva zile până când familiile se vor strânge în jurul mesei de Paște și se vor bucura de timpul petrecut împreună. Însă, pentru Simona Secrier sărbătorile nu mai sunt la fel de când soțul ei, Mihai Constantinescu, a trecut la cele veșnice. Aceasta își amintește chiar și acum cu mare drag de perioada în care regretatul artist era încă în viață și cum erau astfel de evenimente pe atunci. Soția cântărețului a mărturisit că petreceau acasă, iar ea niciodată nu gătea miel, deoarece niciunul dintre ei nu prefer acest tip de carne și că cele care pregăteau masa de Paște erau mama și sora vedetei.

„Evident că îmi este dor de Mihai, mă gândesc tot timpul la el, iar Sărbătorile sunt mult mai triste de când el a plecat definitiv de lângă mine, dar mai există o speranța și anume că într-o zi o să fie bine. Țin minte că stăteam de Paște acasă cu el și nici Mihai nu mânca carne de miel, nu îi plăcea, la fel ca și mine. Atunci când trăia era casa mereu plină de viață datorită lui pentru că era mereu o persoană care emana fericire și jovialitate. Când trăia Mihai, în general, nu găteam nimic pentru Paște pentru că mama mea și sora lui ne pregăteau diferite delicatesuri culinare, dar acum nici ele două nu mai sunt printre noi. Am rămas singură”, a declarat soția artistului, conform Click.

Simona Secrier [Sursa foto: Captură video]

Cum va petrece văduva lui Mihai Constantinescu anul acesta Paștele

În ceea ce privește anul acesta, Simona Secrier a dezvăluit că va petrece Învierea lui Iisus Hristos acasă, deoarece este răcită, iar la ea vor venii cei apropiați. După ce va lua lumină, soția lui Mihai Constantinescu are de gând să meargă pentru a aprinde o lumânare la locul de veci al cântărețului. Aceasta a mai mărturisit că se duce în fiecare zi la mormântul partenerului ei de viață pentru a avea grijă de sufletul lui.

„Zilele de Paște o să le petrec acasă din cauză că sunt răcită. Vor veni la mine cei dragi și cam atât. Nu o să am nimic de mâncare din carne de miel pentru că nu îmi place, o să am doar pește, mâncăruri din pește și cam atât. După Slujba de Înviere voi merge la cimitir la el să îi aprind o lumânare, dar asta fac mereu, plus că aproape în fiecare zi merg la mormânt la el pentru că am grijă de sufletul lui pe lumea cealaltă”, a mai adăugat soția regretatului artist.

