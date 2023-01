„Am vrut să-mi iau zilele” Adriana Bahmuțeanu, la un pas să clacheze! Mărturisirea șocantă pe care a făcut-o abia acum: „M-am întrebat ce caut eu în viața asta”

In articol:

Acum, Adriana Bahmuțeanu este mai fericită ca niciodată. Fosta prezentatoare TV a găsit în sfârșit dragostea adevărată și se bucură din plin de viața pe care o trăiește.

Totuși, lucrurile nu au stat mereu la fel de bine pentru aceasta. Cu câțiva ani în urmă, Adriana a trecut printr-o întâmplare extrem de traumatizantă, care a doborât-o.

Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură foto]

Adriana Bahmuțeanu, dărâmată după ce a pierdut un copil, la doar trei săptămâni după ce l-a adus pe lume: „Am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple”

Pe Adriana românii o cunosc drept o persoană zâmbitoare, care se bucură de viață și care este extrem de puternică. Iată însă că în trecutul acesteia s-a petrecut un eveniment care a determinat-o să reconsidere traiectoria întregii sale existențe.

În anul 2009, fosta prezentatoare TV a devenit mamă. Bucuria a fost însă de scurtă durată, pentru că bebelușul s-a stins din viață la doar trei săptămâni după ce a venit pe lume.

Acesta s-a născut prematur și cântărea doar 900 de grame.

Evenimentul a dărâmat-o pe Adriana, care s-a luptat cu toate puterile sale să își revină și să poată avea din nou o viață normală.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu în cadrul unui podacast.

În timp, vedeta și-a revenit cât de mult a putut. Aceasta recunoaște că a fost motivată de existența celorlalți copii ai săi, dar și de faptul că mama ei i-a fost mereu alături, chiar și în cele mai grele clipe.

„Dacă nu era mama mea cred că clacam. (…) Oamenii erau curioși ce se întâmplă în viața mea ca să facă un subiect. Nu să vadă cum mă simt. (…) A fost foarte greu să depășesc perioada aceea. Poți să pierzi orice în viață, nu se compară ca grad de durere când îți pierzi propriul copil. (…) M-am mobilizat pentru ceilalți copii. Am vindecat în timp durerea asta. În timpul pandemiei am simțit că sunt vindecată. Regretul rămâne oricum”, a mai povestit vedeta.

Bruneta a avut momente în care a fost doborâtă de greutățile vieții. [Sursa foto: Captură foto]