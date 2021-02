Amalia, prietena Andreei Mantea, mărturisiri dureroase: ”Dumnezeu a făcut o minune și acum sunt vindecată. Mi s-a dat o a doua șansă

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

Amalia, prietena Andreei Mantea, a trecut prin clipe de groază, după ce a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu câțiva ani. După ce au decis să meargă la munte, într-o scurtă vacanță, Andreea și Amalia au petrecut puțin timp ca fetele. Aflate în mașină, frumoasa prezentatoare TV și prietena ei vorbesc despre momentele grele prin care a trecut Amalia, din cauza unor probleme de sănătate.

Prietena Andreei Mantea a vorbit despre boala care a măcinat-o timp de o lungă perioadă. Amalia a descoperit că are cancer, atunci când avea 27 de ani. A mers la un doctor în România, care i-a pus un diagnostic greșit. Fericită că este totul bine, Amalia s-a întors acasă la soțul și copilul ei. Ulterior, bruneta avea să treacă printr-o perioadă teribilă, aflând că are cancer.

” E greu să-ți dai seama că...sistemul medical e la pământ, știm cu toții...am ajuns la câteva luni de la operație să fiu practic în aceeași situație ca înainte de operație. Mi s-a pus un diagnostic greșit. Am aflat că am cancer la 27 de ani. Au fost trei zile de blocaj pentru mine și pentru soțul meu. Să pleci din spital și să știi că esti sănătos..problema mea a fost la gât, am o voce mai răgușită. Mi-au făcut biopsie și au trimis în America, iar când a venit rezultatul am fost șocați. Eram într-o situație..Doamne..Aveam cancer și din păcate prima oară când m-am operat, medicul mi-a pus un diagnostic greșit, eu am plecat acasă știind că sunt bine și din păcate pentru că el nu a văzut bine atunci, eu am fost în stadiul doi.

Dacă el îmi spunea de prima dată ce am, eram stadiul 1...nu mai ai curaj în România să stai să aștepți..Mi-au acceptat cei de la Paris dosarul, iar acolo am aflat că am stadiul doi. Timp de trei luni am făcut chimioterapie, departe de soț, de copil, de oamenii dragi. Nu am avut curaj să vorbvesc de multe ori despre lucrul ăsta, am simțit nevoia să mă eliberez, să încerc să trec peste lucrurile astea”, a povestit Amalia, cu lacrimi în ochi.

Amalia și Andreea Mantea[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi

Frumoasa prezentatoare TV a izbucnit în lacrimi atunci când a auzit întreaga poveste a Amaliei. ”M-am emoționat acum pentru că știu cât de greu ți-a fost..Doamne, ce curajoasă ești”, spune Andreea Mantea plângând.

Amalia și Andreea Mantea[Sursa foto: Captură KANAL D]

Amalia se consideră o norocoasă și spune că Dumnezeu i-a oferit o a doua șansă. ” Dacă ar fi să plâng acum aș umple cinci orașe, dar nu mai am lacrimi. Am învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi...Simt că Dumnezeu chiar există. Soțul meu a fost mult mai terminat decât mine. I-am zis de la început să ne adunăm și să facem ceva, eu sunt puternică și voiam să mă întorc acasă. Nu credeam acest lucru, dar l-am mințit...Sunt fericită că sunt bine acum. Dumnezeu a făcut o minune și acum sunt vindecată. Mi s-a dat o a doua șansă. Nu vreau să mă perceapă oamenii ca un om bolnav, eu sunt puternică. Mereu există o a doua șansă, oamenii vreau să învețe din asta”, a mai mărturisit Amalia, prietena Andreei Mantea.