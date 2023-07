Amna, primele declarații după ce a fost operată! Nu a crezut o secundă că i se poate întâmpla ei! Cum se simte artista?!

In articol:

Amna a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei alunițe și a fost nevoită să se opereze. Cântăreața a trecut printr-un proces îndelungat de recuperare, iar acum a făcut primele declarații după intervenție. Ce a spus artista?

Amna, primele declarații după ce s-a operat

Amna a avut o perioadă în care a lipsit din atenția publicului din cauza unor probleme de sănătate. Se pare că artista a avut câteva complicații din cauza unei alunițe și a fost nevoită să ajungă la operație. Intervenția s-a petrecut cu ceva timp în urmă, iar acum cântăreața a ajuns, din nou, la medic pentru a-și scoate firele. Amna a declarat că totul este în regulă acum și starea ei de sănătate s-a îmbunătățit semnificativ. Se pare că după aceasta operație, vedeta a avut și niște dureri la picior care nu i-au dat pace o bună perioadă.

„Sunt niște lucruri absolut normale din viața oricărui om. Am avut o aluniță, care a luat-o puțin razna și am mers să o controlez și evident că a trebuit să fie scoasă, pentru că așa este mai ok. Am avut patru fire, le-am scos, din cauza aceasta am fost ieri. Fix pentru a scoate firele și pentru a verifica un pic cum stă situația, dacă s-a închis rana și totul este ok”,

Amna, la un pas să cadă de pe scenă

a declarat Amna, la Antena Stars.

În urmă cu aproximativ o lună, Amna a trecut printr-un eveniment puțin nefericit în cadrul unui concert. Artista s-a confruntat cu o stare de rău intense, care i-a adus un dezechilibru la nivelul picioarelor. Cântăreața a demonstrat că este puternică și a reușit să ducă la bun sfârșit concertul.

„Sincer, nu a fost vorba de emoții că noi ne-am pregătit foarte mult. În schimb, mi-a fost foarte rău înainte să intru pe scenă și îmi era teamă că o să pățesc ceva, deci nu știu ce am putut să pățesc. Mi-a fost foarte rău, nu puteam să mă țin pe picioare, dar gata. Ia uite ce puternice suntem”, a mărturisit Amna, pentru Antena Stars.