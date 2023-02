Amna, pusă în dificultate de către fiul ei. David i-a pus o întrebare la care nu a știut ce să răspundă: „Lui i se pare că-mi pierd viața”

In articol:

Amna este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Aceasta a devenit cunoscută în anul 2013, atunci când vedeta a lansat primul ei single “Tell Me Why”, în colaborare cu Tom Boxer.

De atunci, succesul artistei a fost într-o continua creștere și nu a durat foarte mult timp până ca vedeta să colaboreze cu alți cântăreți cunoscuți, precum Adda, Dorian Popa, Liviu Teodorescu și George Hora. Recent, aceasta a vorbit despre copilăria ei, dar și despre cea mai grea întrebare pe care i-a pus-o vreodată fiul ei.

La ce întrebarea nu i-a putut răspunde Amna fiului ei

În anul 2014, Amna a devenit pentru prima data mama unui băiețel. Încă de atunci, aceasta s-a dedicat creșterii și educării micuțului, iar în urma divorțului pe care l-a avut acum în urmă cu câțiva ani, vedeta a trebuit să fie atât mama, cât și tată pentru fiul ei. Cântăreața a mărturisit că la un moment dat, fiul ei i-a pus o întrebare care a lăsat-o mască și la care nu a știut ce să îi răspundă.

David a întrebat-o pe mama lui când are de gând să se recăsătorească, deoarece el consideră că artista își pierde viața dacă nu face nimic pentru a ajunge în acel punct.

„M-a întrebat când îmi refac viața și când am de gând să mă recăsătoresc, că lui i se pare că-mi pierd viața dacă nu fac nimic în sensul asta”, a declarat solista, potrivit Unica.

Amna, dezvăluiri despre copilăria ei

Vedeta și-a petrecut o foarte mare parte din copilărie la țară, acolo unde a fost crescută de bunicii ei. Atunci când era nesupravegheată, aceasta mergea și se murdărea de noroi, bătea copiii de pe stradă și arunca cu pietre în gardurile și în geamurile vecinilor. Artista s-a apucat chiar și de fumat la vârsta de 14 ani, dar șase ani mai târziu a luat decizia de a renunța la acest viciu. În ceea ce privește școala, cântăreața era premiantă, un lucru care posibil să fi contribuit la asta a fost și faptul că era în aceeași școală cu mama ei, care era cadru didactic.

„Îmi aduc aminte că cel mai tare îmi plăcea să merg la bunici la țară. Și când mă lăsau nesupravegheată, că mai plecau la câmp, îmi făceam ciorapi de noroi până în gât. Știu că o supăram foarte tare pe bunica mea, care trebuia să care găleți întregi de apă de la fântână ca să ne spele, dar nouă ni se părea foarte amuzant. Abia acum, mare, îmi dau seama cât de greu i-a fost să ne crească. Nu am fost un copil cuminte pentru că băteam copiii de pe stradă, aruncam cu pietre în gardurile și-n geamurile vecinilor, făceam toate prostiile pe care le poate face un copil atunci când nu este supravegheat. M-am apucat de fumat pe la 14 ani, m-am lăsat pe la 20. Am fost un copil care a învățat foarte bine, am luat coroniță mai mereu și am fost în aceeași școală cu mama mea, care era cadru didactic. Asta înseamnă că eu nu am putut să scap nesupravegheată cu ușurință, am avut mereu ‘radarul’ în preajma mea”, a mai spus Amna.