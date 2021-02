Ana Maria Bîțică, dans de excepție la Românii au Talent, sezonul 11! Tânăra a transmis un mesaj puternic prin dansul său.

In articol:

Jurații au fost uimiți de mesajul transmis de fata de doar 14 ani.

Ana Maria Bîțică, 14 ani, a venit la Românii au Talent cu număr de dans contemporan, care i-a lăsat cu gurile căscate pe jurații emisiunii. Dansul tinerei a fost executat impecabil, dar totodată a transmis și un mesaj puternic referitor la protejarea mediului înconjurător.

”Am început de la vârsta de șase ani, sunt dublă campioană mondială, o dată la dans contemporan și o dată am câștigat la balet când eram mai micuță. Când dansez arăt tot ceea ce simt și doresc ca cei din sală sau publicul de acasă să poată înțelege ceea ce vreau să exprim prin mișcare și povestea dansului în sine”, a spus tânăra dansatoare în culise.

Ana Maria Bîțică, dans de excepție la Românii au Talent, sezonul 11! [Sursa foto: Captură YouTube]

Ana Maria Bîțică a primit patru de ”DA” din partea juraților: Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, astfel a trecut în etapa următoare.

”Ce coregrafie ai dorit să ne spui?”, a întrebat Alexandra Dinu.

”Această coregrafie se numește ”Plastification” și este despre plastifierea de pretutindeni, deoarece în ultima vreme este foarte mult plastic care ne înconjoară”, a răspuns Ana Maria.

”Foarte frumos felul în care ai spus această poveste”, a replicat Alexandra Dinu.

”Crezi în hipnoză, e o întrebare dificilă. Dacă îmi pui întrebarea asta, nu știu să dau un răspuns, dar eu am fost acum cu tine într-o lume și m-am trezit la sfârșit și am spus, efectiv m-ai furat cu tine în povestea ta. E impecabil ce am văzut”, a declarat Andi Moisescu.

”Ai fost impecabilă. Vezi Ana Maria, vedem ceva frumos și oferim patru de ”DA”. Abia așteptăm să te revedem”, a conchis Andra.

Ana Maria Bîțică a impresionat juriul cu mesajul său

Andi Moisescu s-a arătat suprins de tânăra generație, care este preocupată de probleme serioase de la vârste fragede. Juratul a mărturisit că copiii din ziua de azi sunt mult mai evoluați decât cei din generația sa.

”E surprinzător după părerea mea să văd niște copii preocupați de teme atât de serioase de la vârste fragede. Nu mi-aș fi imaginat, îți spun sincer. Asta este o experiență cu care mi-am îmbogățit viața doar datorită emisunii Românii au Talent. Unii dintre noi au tentația de a spune, eee, copii din ziua de azi nu mai sunt cum eram noi, păi da chiar nu mai sunt cum eram noi, sunt mult mai evoluați. Eu nici nu știam la 11 ani că există dans contemporan.”, a mărturisit Andi Moisescu la testimoniale, după dansul fetei de 14 ani.

Pavel Bartoș a ținut să îi mulțumească concurentei pentru mesajul transmis și pentru preocuparea pe care o are față de mediul înconjurător.

”Mulțumim că ne-ai atras atenția și că ne-ai făcut încă o dată atenți că trebuie să avem grijă de planeta asta, dacă vrem ca și ea să aibă grijă de noi. Îți mulțumim frumos”, i-a spus Pavel Bartoș, Anei Maria.