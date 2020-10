După ce în urmă cu puțin timp, Ana Maria Lintaru a fost la un pas să cheme salvarea din cauza unei mișcări greșite care a lăsat-o aproape paralizată, acum, abia revenită în urma ordaliei îndurate, concurenta de la ”Puterea Dragostei” a avut chef de o mică petrecere.

In articol:

Așa că, alături de amciii ei, Ana Maria Lintaru a mers la un restaurant. Doar că, acolo, blondina care a făcut senzație la ”Puterea Dragostei”, fericită că se mai poate distra în ciuda prevederilor legale cu privire la petrecerile din ”era COVID-19”, a avut o cliăă de neatenție.

Ana Maria Lintaru si-a facut praf nasul

Iar clipa de neatenție a frumoasei Ana Maria Lintaru s-a transformat într-un eveniment cu adevărat tragic pentru vedeta de la ”Puterea Dragostei”. Nu de altceva, dar dornică să ajungă în cealaltă parte a restaurantului, Ana Maria Lintaru s-a proptit, cu nasul, la propriu, în ușa de sticlă care făcea legătura dintre cele două încăperi. Nu a văzut-o, era, probabil prea curată, motiv pentru care impactul dintre fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” și sticla din fața ei a fost unul puternic. Suficient de puternic pentru ca nasul frumoasei Ana Maria Lintaru să fie cea mai afectată zonă a feței, să se umfle considerabil și să o facă, la modul cel mai serios, pe concurentă să se gândească la o intervenție medicală estetică.

Ana Maria Lintaru este una dintre cele mai sexy concurente de la Puterea Dragostei

”Aici e urma capului meu. Eu râd, dar nu e râsul meu. Măcar am înțeles că și ospătarii au mai pățit-o, deci e în regulă... Mi-e rău, sunt praf. Vai, vrăjitoare m-am făcut... Oare îmi aduc și mie gheață”, povestea Ana Maria Lintaru, disperată că nasul eu este extrem de afectat. Apoi, văzând că, în ciuda pansamentului cu gheață pe care și l-a pus la nas, lucrurile se înrăutățesc, Ana Maria Lintaru se întreba dacă nu cumva e nevoie să ajungă la un estetician pentru ca urmele să fie îndepărtate medical.

Ana Maria Lintaru, magnet pentru probleme

De curând, îndrăgostită până peste cap, Ana Maria Lintaru a avut parte de o noapte cât se poate de dificilă chiar dacă era în brațele iubitului ei, fratele celebrei Naba, Ahmed. ”Vreau să vă spun că azi noapte am făcut o mișcare bruscă și m-am înțepenit de gât, din nou. Mi s-a mai întâmplat asta acum vreo lună, dar acum e nasol tare. Voiam să merg la spital, dar iubitul meu nu a vrut să mă ducă. El s-a întors pe partea cealaltă și eu am suferit. Eu nu am dormit deloc, aștept niște remedii”, a spus, râzând, dar vizibil afectată, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.