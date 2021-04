Ana Porgras de la Survivor România, adevărul despre nominalizarea lui Jador: „Sper să înțelegeți...”

In articol:

Ana Porgras a părăsit competiția Survivor România 2021 după mai bine de două luni petrecute în echipa Faimoșilor. Fosta gimnastă a dat tot ce e mai bun pe traseu și a adus foarte multe puncte echipei sale.

În consiliul de eliminare de duminică, Jador a ieșit favoritul săptămânii și a propus-o pe brunetă spre eliminare. Spre surprinderea tuturor, Ana Porgras a fost cea care a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Pe pagina sa de Instagram, Faimoasa le-a răspuns fanilor la mai multe curiozități cu privire la parcursul ei în emisiune. Întrebată dacă Jador merită să primească tot acest hate în urma nominalizării pe care a făcut-o, Ana Porgras i-a luat apărarea fostului ei coleg. „Chiar crezi că este necesar ca toată lumea să îl condamne pe Jador pentru plecarea ta?”, a fost întrebarea pe care un internaut i-a adresat-o Anei Porgras.

„Nu, Jador nu trebuie să fie condamnat sau judecat pentru ce nominalizare a făcut. Pur și simplu a nominalizat. Eu am înțeles și sper să înțelegeți și voi treaba asta și să nu îl condamnați”, a fost răspunsul Anei Porgras, la InstaStory.

Ana Porgras, despre nominalizarea făcută de Jador [Sursa foto: Instagram]

Ana Porgras, dezvăluiri despre Jador, cel care a votat-o spre eliminare: „Se simțea el a șasea roată de la căruță”

Ana Porgras a povestit pentru WOWBIZ.ro despre relația pe care a avut-o cu Jador în timpul competiției Survivor România.

Fosta gimnastă a mărturisit că între ei nu au existat niciodată conflicte și nu este supărată pe Faimos. Ea a adăugat că după ce a revenit în competiție, Jador se simțea a șasea roată de la căruță din cauza problemelor medicale pe care le-a avut.

„Cand a revenit, Jador a avut cateva zile in care a fost foarte ok cu noi. Dar Jador avea uneori si niste reactii necontrolate la adresa lui. De asta si incercam sa il facem sa inteleaga ca nu era ok atitudinea lui. Se simtea el a șasea roata la caruță pentru ca nu mai era apt sa dea suta la suta pe traseu. Cred ca a avut multe momente in care a inteles ce i s-a tranmis. Dar daca a inteles cu adevarat nu am de unde sa stiu”, a declarat Ana Porgras, în exclusivitate pentru WOWBIZ. Citește mai multe AICI.

Ana Porgras a mărturisit că nu este supărată pe Jador[Sursa foto: Instagram]