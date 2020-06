Anamaria Prodan a anunțat la ce vârstă se va retrage din activitate:

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai sexy impresare din România. Are o carieră de succes, destui bani cât să nu fie nevoită să mai muncească și o familie frumoasă, dar spune că nu are de gând să se retragă din activitate prea curânt. Soția lui Laurențiu Reghecampf nici nu vrea să audă de pensionare.

Anamaria Prodan a anunțat când se va retrage din activitate. „Fac performanță în toate domeniile. Este ambiția mea să fiu foarte bună în tot ceea ce fac. Rebecca, fata mea, este investitor! Când mă las de meseria de agent, am să fiu și investitor”, a explicat Anamaria Prodan, pentru narcisraducan.ro.

Anamaria Prodan este mândră de felul în care arată

Anamaria Prodan a anunțat când se va retrage din activitate. „Am reședințe peste tot. Las Vegas, însă, rămâne sufletul meu. Acolo e casa mea. Acolo mă văd bătrână. Dar pe la 90... că la 60 sunt tinerică încă. Am acum aproape 50 și arăt trăsnet. La 60 o să arăt și mai bine, deci nu mă retrag”, a mai explicat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, fericită lângă Laurențiu Reghecampf, în ciuda zvonurilor

Nu o dată s-a spus să Anamaria Prodan s-ar fi despărțit în secret de Laurențiu Reghecampf.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă.

Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit”, a comentat toate afirmațiile Anamaria Prodan Reghecampf, care firește a dus în derizoriu afirmațiile că ea și antrenorul nu ar mai forma un cuplu sau ar avea probleme.