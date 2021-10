Anamaria Prodan, primele declarații după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul: ”Declarațiile acestea nu-l reprezintă”

In articol:

Anamaria Prodan n-a rămas indiferentă, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț. Sexy-impresara a transmis un mesaj important, pe rețelele de socializare, referitor la separarea definitivă de partenerul ei de viață, care i-a fost alături 15 ani. Vedeta spune că nu va da satisfacție nimănui și că Reghe rămâne soarele familiei lor, cât timp trăiesc.

”LAURENTIU REGHECAMPF ESTE TATAL COPIILOR MEI SI ESTE SOARELE FAMILIEI NOASTRE CÂT TIMP TRAIM PE PĂMÂNT! FOTOGRAFIA POSTATA SPUNE TOTUL! SUNTEM MEREU LA ÎNĂLȚIME! COMENTARII SAU EXPLICATII NU EXISTA PT CA EL ,REGHE ESTE EROUL BĂIATULUI MEU ,REGHE JR! NIMIC NU NE FACE SA L IUBIM MAI PUȚIN! DIMPOTRIVĂ ÎL IUBIM MAI MULT! DUMNEZEU NU LASĂ NIMIC SFÂNT SA DISPARĂ !PROSTIILE PRESEI GEN “LOVITURA PT ANAMARIA PRODAN” SAU PT FAMILIA PRODAN NU EXISTA PT MINE SI COPIII MEI! SATISFACȚIE NU VOM DA NIMĂNUI PT CA FAMILIA REGHECAMPF PRODAN ESTE MAI PUTERNICA CA NICIODATĂ IAR COPIII MEI AU CEL MAI PUTERNIC TATA DE PE MAPAMOND! 💪❤️👍”, este mesajul transmis public de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan: ”Undeva tati s-a pierdut”

Celebra impresară este mereu alături de copiii ei, le dă sfaturi și îi îndrumă în tot ceea ce fac. Anamaria Prodan a ținut să scrie câteva rânduri, în care îi îndeamnă pe copiii ei să fie puternici și să caute în Reghe numai lucrurile bune.

” Mami ..❤️tati este intr un moment greu al vieții. Trebuie sa l iubim! Familia,loialitatea,respect ,onoare! Apără-l! TU, ești EL! NOI suntem EL! FII Puternic BĂIATUL MEU SUPERB SI DEȘTEPT! Cum sunt si surorile tale! Si, iubește-l!! Tu esti EL! Nu uita niciodată !CÂNDVA VA ÎNȚELEGE !!!Du-te si caută in el numai lucrurile bune! El este si va rămâne Eroul vieții tale! Pt noi el va rămâne SOARELE NOSTRU! DUMNEZEU ÎL VA AJUTA SA SI VADĂ GREȘELILE! EL ESTE MINUNEA FAMILIEI NOASTRE! Mami !!!CÂINII LATRĂ ,URSUL TRECE! Declarațiile acestea nu il reprezintă!! Undeva TATI S A PIERDUT. ..INTR O LUME URÂTA TARE! Care nu îl reprezintă! Dar tu lupta Pt tati si nu îți încarcă sufletul cu ura ,caci tatal tău nu stie ce îți face. Puterea si dragostea ta îl vor ajuta! Mama o sa fie in spatele lui si in spatele vostru mereu! ❤️Va iubește mami fără Marginele! Înconjurați l pe tati cu dragoste! ❤️”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]