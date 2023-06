Anca Serea nu poate uita nici acum greutățile prin care a trecut, din cauza probemelor de sănătate! Vedetei i-a luat mai bine de 2 ani să se vindece: „A fost greu, a fost foarte complicat”

In articol:

Anca Serea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, nu de puține ori, soția lui Adi Sînă a vorbit despre problema sa de sănătate, respectiv o anemie severă, care nu i-a dat pace mai bine de 2 ani.

Șatena a explicat că această problemă a venit în urma faptului că nu consuma proteină animală, astfel că organismul ei nu mai conținea fier deloc, motiv pentru care a fost nevoită să facă tratamente pentru a se vindeca.

„Toată viața mea am fost, nu neapărat panicată, dar am fost foarte atentă și riguroasă cu tot ce am mâncat. Dar acum, după 40 și un pic de ani și după niște probleme de sănătate pe care le-am avut, m-am relaxat total. Foarte dificile (n.r. problemele de sănătate). Da, am făcut (n.r. tratamente). O anemie foarte severă, cu hemoglobină 4,6 și cu feritină 0, adică practic nu mai aveam fier deloc, asta pentru că nu mâncam proteină animală”, a

mărturisit Anca Serea, pentru un post TV.

A durat mai bine de doi ani ca Anca Serea să-și revină definitiv

De asemenea, Anca Serea a făcut tratament timp de 2 ani, iar în prezent vedeta se simte mult mai bine, considerând totul o lecție de viață.

Întrebată cine a fost principalul ei sprijin în această situație, vedeta a explicat că mama sa, copiii ei, dar bineînțeles, și divinitatea.

„În doi ani (n.r. în cât timp și-a revenit). Foarte mult și foarte greu, dar e o lecție, totul este o lecție în viață. A fost greu, a fost foarte complicat. Dumnezeu, mama mea și copiii (n.r. cine a sprijinit-o)”, a mai adăugat vedeta.