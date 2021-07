Andreea Antonescu a fost diagnosticată cu o afecțiune gravă. Vedeta a fost nevoită să apeleze la citostatice

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram] 15:44, iul 9, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Se pare că participarea la competiția "Survivor" a făcut-o pe Andreea Antonescu să recapete o veche afecțiune din copilărie. Vedeta a dezvăluit, în urmă cu câteva luni, că are probleme destul de grave la rinichi.

"Nu mi-aş fi pus sănătatea în pericol dacă ştiam mai devreme de aceste probleme"

Vedeta nu a avut o stare bună de sănătate nici când era copil, la vârsta de doi ani fiind diagnosticată cu sindrom nefrotic, pentru care a apelat chiar la citostatice, ca să se vindece. Andreea Antonescu a vorbit în exclusivitate pentru "Cancan", unde a spus că este a doua oară în viața ei când are probleme medicale. De asemenea, artista a ținut să menționeze că nu s-a mai întâlnit cu simptome de genul și că totul s-a agravat după ce a participat la Survivor: "Pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că nu am mai avut simptome de genul acesta. Lucrurile s-au agravat după participarea mea la Survivor, însă nu mi-aş fi pus sănătatea în pericol dacă ştiam mai devreme de aceste probleme. Este a doua oară în viaţa mea când am probleme de sănătate, la vârsta de 2 ani am fost internată şase luni în spital cu ambii rinichi.", a povestit artista pentru sursa citată.

Andreea a spus că a ales să-și schimbe stilul de viață pentru a se însănătoși, așa că a început să mănânce echilibrat și să facă mult sport: "Acum sunt bine, încerc să am un regim alimentar sănătos, nu mai mănânc atât de multe dulciuri, am renunţat la mâncarea nesănătoasă şi se pare că îmi merge mult mai bine aşa.", a mai adăugat vedeta.

Andreea Antonescu se gândește la adopție

Chiar dacă momentan este singură, artista se gândește serios la un frățior sau o surioară pentru fetița ei. Andreea este foarte încântată că a scăpat de afecțiunile medicale cu care s-a ales după Survivor, lucru pentru care speră că visul de a avea un al doilea copil va putea deveni realitate: "Mâ gândesc la acest lucru de foarte mult timp, mi-am dorit de la 20 de ani să am copii. Sunt singură în acest moment şi chiar dacă îmi doresc nu aş putea să mai fac un copil acum pentru că nu am cu cine.", a spus cântăreața pentru Cancan.

Andreea Antonescu i-a cerut chiar și părerea fetiței sale în privința acestui subiect și a pus și problema adopției, micuța fiind de-a dreptul încântată la auzul veștii: "M-am gândit şi la adopţie, însă nu aşa în detaliu. Şi cu fiica mea am avut câteva discuţii şi părea încântată de idee. Dar acum să vedem ce ne rezervă viitorul.", a încheiat frumoasa șatenă.