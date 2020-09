O poza cu Andreea Esca in masina a starnit numeroase discutii[Sursa foto: Instagram]

O simplă poză făcută de Andreea Esca, în mașină, pe bancheta din spate, a încins spiritele. Deși pare o poză obișnuită, așa cum vedeta tv are nenumărate pe Instagram, aceasta a dus la numeroase discuții.

Unii au sesizat că Andreea Esca nu poartă centură, deși acestea sunt obligatorii, conform legislației, și pentru ocupanții locurilor din spate. ”Va respectam si va indragim de cand a luat fiinta ProTV. De aceea imi permit sa va rog, deoarece sunt multe persoane care va admira, centura de siguranta se poarta si pe locurile din spate ale masinii. Bineinteles cand masina se afla in miscare. Orice facem este un exemplu pentru copiii nostri”, este unul din multele mesaje primite de Andreea Esca.(Vezi si de ce Andreea Esca poate fi numita ”regina imobiliarelor”! Ce afacere are vedeta)

Andreea Esac este avertizata ca nu poarta centura[Sursa foto: Instagram]

Nu este însă singurul în care i se atrage atenția vedetei tv că nu are centura pusă, deși din poză pare că mașina este în mișcare. Cu toate acestea, după mai multe comentarii de acest fel, Andreea Esca răspunde. ”Nu era in miscare (n.red masina)! Soferul imi face poza. Suntem in parcare. Multumesc insa pentru grija”.

Un alt fan al Andreei Esca face o altă observație la poză. Acesta se referă la telefonul pe care vedeta îl ține la ureche ca și cum ar purta o conversație haioasă, pentru că râde. Numai că, așa cum observă urmăritoarea vedetei tv, pe ecranul mobilului este deschisă o pagina cu un text, ce poate fi un mesaj.

”Nici nu vorbeai la telefon! Erai pe un mesaj”, scrie aceasta în mesaj.

Alții au studiat ce se vede pe ecranul telefonului Andreei Esca[Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca s-a întors din vacanța de la țară

Andreea Esca s-a întors de curând la pupitrul știrilor, după o vacanță la țară, unde a plecat la scurt timp după ce soțul ei s-a vindecat de COVID. În luna iulie, Andreea Esca a anunțat că atât ea, cât și fiul și soțul său au fost infectați cu noul coronavirus. Dacă ăn cazul vedetei tv și al băiatului, simptomele au fost ușoare, soțul Andreei, Alexandre Eram a suferit complicații și a stat mai multe zile la Terapie Intensivă.

După ce și-a revenit, familia Esca-Eram a plecat la țară, unde a petrecut alături de preietenii apropiați o vacanță ”de refacere”. Faptul că acum soțul Andreei Esca este bine o dovedește și o poză în care acesta apare, ăn urmă cu câteva zile, la ziua fiicei sale, Alexia.