Andreea Mantea, dezvăluiri despre partenerul său de viață: „Mă declar un om fericit și iubit”

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare de televiziune din România. Deși de-a lungul carierei sale a apărut zi de zi în fața telespectatorilor, frumoasa vedetă a preferat să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor. Ei bine, de data aceasta, Andreea Mantea a făcut câteva dezvăluiri cu privire la viața sa amoroasă.

Prezentatoarea TV a mărturisit că este o femeie fericită și împlinită alături de partenerul său de viață și de băiețelul ei, David.

„La capitolul iubire stau foarte bine din simplul motiv că pot să simt, să iubesc, iar intensitatea cu care eu trăiesc acest sentiment este extrem de mare. Mă declar un om fericit pentru că pot să simt iubire și să mă simt iubită la fel de intens. E important să înveți să iubești necondiționat, să iubești și calitățile, și defectele omului de lângă tine și să îl iubești atât de mult încât, dacă ar trebui să îl lași să plece pentru a fi cu adevărat fericit, să îi dai drumul. Iubirea se simte, nici nu avem voie să „gândim” foarte mult cu mintea, ci doar cu sufletul”.

Andreea Mantea[Sursa foto: Facebook]

Andreea Mantea, primele declarații despre al doilea copil

În urmă cu ceva timp, frumoasa brunetă ți-a uimit fanii cu cele mai recente dezvăluiri pe care le-a făcut, în legătură cu o posibilă sarcină. Pentru că a primit deseori mesaje cu privire la o a doua sarcină, Andreea Mantea a decis să dea cărțile pe față, spunând că nu este însărcinată, dar se confruntă cu niște probleme de sănătate.

De asemenea, Andreea Mantea a precizat că și-ar dori foarte mult să aibă o fată.

„Nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate. Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream”.