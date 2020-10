Andreea Mantea, despre scandalul momentului! Ce spune despre bătaia Ștefaniei

Ștefania de la Puterea dragostei a fost băutută crunt și tunsă de fostul ei iubit. Imaginile cu fosta cocnurentă au ajuns pe internet și au șocat pe toată lumea. În noaptea cu pricina, din cauza unei crize de gelozie, fostul iubit al Ștefaniei a lovit-o fără milă și i-a tuns părul cu o forfecuță de unghii.

După aflarea acestui incident șocant, foțti cocnurenți și apropiați de-ai Ștefaniei au făcut dezvăluiri șocante despre fosta ei relație. În scandalul momentului a intervenit și Andreea Mantea. Fosta prezentatoare tv a emisiunii Puterea dragostei a mărturisit că a știu de bătaia Ștefaniei încă de la încpeut și a sfătuit-o să-l părăsească pe iubitul ei.

„Din păcate, am știut de atunci. Am vorbit cu Ștefania în acea perioadă și am sfătuit-o. Vin astăzi și vă zic și vouă, cleor care treceși prin așa ceva: Plecați! Gpsiți-vă puterea și plecați! Fugiți! Lăsați asta cu iubirea! Meritați pe cineva care să vă respecte. E valabil și pentru băieți. Noi cu toții merităm să fim fericiți. De ce să stăm într-o relație toxică? Este crunt! Meritați mai mult de atât!”, a mărturisit Andreea Mantea, în ultimul ei videoclip postat pe Youtube.

Ștefania de la Puterea dragostei, bătută de fostul iubit

Andreea Mantea, sfaturi pentru Bianca Comănici, după despărțirea dureroasă de Livian de la Puterea Dragostei: ”Să meargă cu capul drept pe stradă”

Chiar dacă nu mai este prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea a rămas la fel de aporpiată și mereu acolo pentru foștii concurenți de la Puterea dragostei. Bruneta a vorbit despre dureroasa despărțire dintre Bianca Comănici și Livian, cuplu pe care l-a urmărit cu atenție în casă.

”Nu știu dacă a jucat sau nu teatru Livian. Cred că sunt niște lucruri mult mai importante, lucruri pe care nu le știm cu siguranță. Mă rog, poate că eu le știu, niște lucruri pe care ei nu le-au lăsat la suprafață. Ei le știu mai bine și cumva, poate că ei aveau nevoie de această pauză. Consider că Bianca are viața înainte, are un drum foarte important de parcurs, este abia la început și consider că poate că i-a făcut bine această despărțire, pentru că ea nu ar trebuie să se agațe de cineva, sau nu ar trebui să își dorească să depindă atât de mult. Mi-aș dori să își revină, să se ridice și să își descopere menirea, să își vadă de drum și abia să vadă ce și cum, pentru că este tânără și are tot timpul din lume...” Citește contonuarea AICI.