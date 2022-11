Andreea Podărescu a renunțat la războiul dintre ea și tatăl fiului ei. Bărbatul nu vrea să audă de copil: „Nu am de ce să mă mai zbat”

In articol:

Andreea Podărescu a trecut prin momente grele în ultima perioadă. Bruneta s-a despărțit de tatăl fiului ei și a povestit că a fost în nenumărate rânduri victima agresiunilor acestuia.

Andreea Podărescu a renunțat să mai lupte cu tatăl fiului ei

Tânăra susține ca s-a săturat să lupte și vrea să își continue viața în liniște alături de fiul ei.

Andreea Podărescu a ieșit dintr-o relaxie toxică unde era umilită și agresată. Aceasta s-a confruntat cu foarte multe probleme în fosta relație, din care a rezultat și un băiețel. Fostul ei partener de viață nu vrea să mai audă nimic de fiul lui.

Deși mama lui încearcă să îi facă dreptate, micuțul Anthony nu primește, în continuare, alocația pe care o merită.

” Lucrurile sunt cum le știe toată lumea. Atâta timp cât eu sunt sănătoasă și îmi cresc copilul, căci e crescut în totalitate de mine, nu mă interesează să vorbesc de acest subiect pentru că acea persoană nu există, nici pentru mine, nici pentru copil”, a spus Andreea Podărescu, pentru Spynews.ro.

Fostul partener al brunetei nu se implică în creșterea și educația fiului lor, iar Andreea Podărescu este de părere că nici de acum înainte nu se vor rezolva sau schimba într-un fel lucrurile. Tânăra a precizat că deși a făcut o mulțime de demersuri, situația este aceeași ca până acum.

” Nu se implică, nu s-a implicat niciodată și probabil nici nu se va implica vreodată în această viață. Este fix alegerea lui și problema lui, ceea ce ține de mine eu fac. Nu am de ce să vorbesc despre o persoană care nu există.

Ceea ce a ținut de mine, eu am făcut, am depus plângeri la poliție, am mers prin tribunale, eu am cărat copilul după mine prin secțiile de poliție. La noi în țară am observat că femeile nu sunt prioritare și nu li se face dreptate, mai ales atunci când au dreptate și situația denotă acest lucru, nu am de ce să mă mai zbat, ceea ce a ținut de mine am făcut. Dacă în această țară nu se face dreptate mamei și copilului, eu nu mai am ce să mai comentez”, a mai adăugat ea.

Fostul partener al Andreei Podărescu nu vrea să își viziteze fiul

Andreea Podărescu s-a gândit și la varianta în care fostul partener nu se interesează de fiul lor și nu îl vizitează din cauza ei. Așa că atunci când vrea să îl vadă, bruneta să fie plecată, iar bărbatul să își ia copilul de la părinții lui. Nici în această situație, bărbatul nu a acceptat să își vadă fiul.

Citește și: Cum se simte acum fiul Andreei Podărescu după ce a fost suspect de leucemie

” Eu gândindu-mă că în toți acești ani nu a vrut să-și vadă copilul din cauza mea, am convenit împreună cu familia ca în momentul în care ar exista o eventuală vizită, să-i predea copilul mama, tata, sora mea, ca să nu mai avem astfel de divergențe, dar nici în aceste condiții nu vrea să-și vadă copilul. Când n-ai cu cine, n-ai cu cine”, a mai spus Andreea Podărescu.

