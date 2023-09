Andrei și Grațiela Duban plănuiesc să își mărească familia?! Mărturisile neașteptate făcute de cei doi, după 14 ani de căsnicie: „Eu mă gândesc des să facem încă un copil”

In articol:

Andrei și Grațiela Duban formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. De 14 ani, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună și sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

Mai mult decât atât, din rodul iubirii lor s-a născut și fiul acestora, Armin, care le umple viața de fericire în fiecare zi.

În urmă cu doar câteva luni, Grațiela Duban a vorbit despre divorțurile care apar din ce în ce mai des în spațiul monden. Tot atunci, vedeta a spus că este îngrijorată de faptul că multe cupluri ajung să se despartă, însă ea și partenerul său de viață preferă să comunice și să lămurească problemele care apar în căsnicia lor. Ba mai mult, chiar au luat în calcul și ideea de a mai face încă un copil. Ce mărturisiri au făcut cei doi?

Andrei și Grațiela Duban, la fel de îndrăgostiți ca în prima zi

Se pare că relația lui Andrei și a Grațielei Duban a trecut testul timpului. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, iar de atunci și până în prezent au trecut prim multe momente împreună, atât bune, cât și mai puțin bune.

Cu toate acestea, se pot lăuda atât cu o familie minunată, cât și cu două cariere de succes.

Grațiela și Andrei Duban au demondat miturile legate de faptul că ar divorța. Se pare că acest gând este departe de ei, chiar dacă despărțirile apar din ce în ce mai des în showbiz. Ei bine, în ciuda faptului că cei doi sunt împreună de 14 ani, se pare că iubirea lor a rămas la fel de puternică și pură, astfel încât își doresc să îmbătrănească împreună.

„Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării. A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a spus Grațiela Duban pentru Playtech.ro.

Încercăm să rămânem normali și cu picioarele pe pământ…Ne sperie, recunosc că mă sperie că în jurul nostru toate cuplurile se despart. Băiatul are 11 ani, noi suntem împreună de 14 și sper să mai băgăm încă 14 ani și mai mult împreună”, a fost completarea îndrăgitului actor.

Andrei și Grațiela Duban, planuri mari pentru viitor [Sursa foto: Instagram]

Ce spun Andrei și Grațiela Duban despre al doilea copil?

Andrei și Grațiela Duban au discutat și despre cel de-al doilea copil, însă se pare că pentru moment soția actorului nu își dorește să facă acest pas. Cu toate acestea, artistul spune că îi respectă decizia și nu încearcă sub nicio formă să o influențeze, mai ales că este conștient de faptul că o sarcină vine la pachet și cu foarte multe schimbări fizice și emoționale.

„Eu mă gândesc des să facem încă un copil, ea se gândește mai rar. Îi respect dorința, nu pun presiune pe ea, ea duce tot greul. Eu pot doar să asigur cuibul”.

“El ar vrea în fiecare zi să încercăm să facem al doilea copil! Ce să zic? Atâta presiune pe mine…Nuuu!”, au mărturisit cei doi pentru sursa menționată anterior.