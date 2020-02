Angela Similea a fost dată în judecată de Irina, nepoata sculptorului Marcel Guguianu. Aceasta a cerut dizolvarea Fundației ”Marcel Guguianu”, din a cărei conducere face parte și cântăreața. Alături de Similea au mai fost chemate în instanță alte 8 persoane, printre care și fiul lui Guguianu, Cătălin. În primă instanță, judecătorii au admis cererea de dizolvare a fundației, însă procesul se va relua cu apel la Tribunalul București.

Caertă pe averea sculptorului

Angela Similea a fost o bună prietenă a sculptorului Marcel Guguianu, care s-a stins la 89 de ani, în 2012. Averea acestuia a fost motiv de scandal între rudele artistului încă din primul moment, mai ales că acesta i-a lăsat o bună parte a moștenirii unei alte femei decât soția lui, soprana Viorica Cortez.

În urmă cu doi ani, nepoata și fiul sculptorului au mai ajuns o dată în instanță pentru un apartament din sectorul 1, moștenit, de asemenea, de la Marcel Guguianu. În timpul procesului, Irina Gugulică i-a reproșat lui Cătălin, aflat la Paris, că nu contribuie cu nimic la cheltuielile fundației tatălui său.

Marcel Guguianu a cerut ca inima să-i fie scoasă și pusă într-o sculptură, după moarte

Primele dispute în familie au fost legate ultima dorință a lui Marcel Guguianu, pe care familia a decis să n-o respecte. Sculptorul și-a dorit ca după moarte, inima lui să fie scoasă de medicul Mircea Beuran, și el bun prieten cu artistul, și să fie depusă într-o operă pregătită de el special încă din timpul vieții: sculptura ”Rugăciune” la capătul Aleii Nemuririi.

Născut pe 28 iunie 1922, Guguianu a fost student al Academiei de Arte Frumoase Bucureşti, sub îndrumarea profesorului Cornel Medrea. A fost profesor de sculptură şi desen, consilier restaurator pentru monumente istorice şi de artă, membru permanent al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi membru al Băncii Mondiale (statueta sa "Ciocârlia" a devenit Emblema diviziei de cultură a Băncii Mondiale, Washington). A fost şi profesor de sculptură invitat al statului San Marino.

Începând cu anul 1948, a participat la toate expoziţiile anuale, bienale şi de grup din România şi la tradiţionalele festivaluri, simpozioane şi bienale internaţionale de artă plastică, la Budapesta, Odense, Roma, San Marino, Napoli, Aradjelovač, Belgrad, Montpellier, Paris, Sao Paolo, New York, Ankara, Mali, Washington, Sevilla, Miami. Are o colecţie muzeală, care-i poartă numele, la Contess Madelaine din New York. În 1992 s-a creat Fundaţia "Marcel Guguianu".

Marcel Guguianu a fost decorat cu Ordinul Steaua României în grad de Cavaler de preşedintele Ion Iliescu, în 2002, la împlinirea vârstei de 80 de ani şi respectiv a 60 de ani de activitate, dar şi cu multe alte titluri şi distincţii, din partea unor instituţii din Italia, San Marino, Brazilia şi SUA.