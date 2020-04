In articol:

Antonia, prima reacție după ce s-a vorbit de ruptură

În urmă cu doar câteva zile, fanii Antoniei s-au îngijorat, după ce vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu ea și Alex Velea, în dreptul căreia a scris un mesaj care pe mulți i-a dus cu gândul la o despărțire a cuplului. Urmăritorii vedetei au considerat că acesta ar fi semnalul unei despărțiri.

„Once upon a time, i love you, the end. My story”, este mesajul cu pricina.

Cântăreața a făcut lumină în acest caz, spulberând toate speculațiile unei rupturi. Mai mult decât atât, frumoasa brunetă i-a făcut chiar și o declarație de dragoste iubitului ei. Așadar, fanii cuplului nu au de ce să își facă griji. Antonia și Velea își trăiesc încă frumoasa poveste de dragoste.

Când sunt moleșită, leneșă, iar telecomanda este chiar alături, pe măsuța de lângă canapea, el tot se ridică și o ia pentru mine. Mă întreabă ce mi-ar plăcea să mănânc și, dacă îi răspund pui prăjit, zice „ok, dar îl facem la grătar, pentru că vrei să arăți bine la vară.

Îi propun să lăsăm copiii la părinții lui pentru câteva zile, e de acord, dar la nici o oră de când i-am lăsat îmi spune că-i e dor de ei și îi vrea înapoi. Mă învață mereu să fiu mai bună. Dacă mă vede că am tendința să mă enervez, să fiu rea, mă oprește și-mi spune că mi se potrivește mai bine bunătatea, că asta e adevărata mea frumusețe.

Sunt fericită să am o familie cu tine! Felul în care te uiți la copiii noștri îmi topește inima. Ești cu adevărat făcut să fii tată și încă unul al naibii de bun. Te iubesc”, a scris Antonia, răspunând, astfel, semnelor de întrebare pe care și le-au pus unii dintre internauți.