Antonia, mesaj dur pentru hateri! Ce replică le-a dat celor care o critică? ''Asta mă definește”

Antonia este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi dn țară. Aceasta se poate considera o femeie împlinită atât în plan profesioanl, cât și personal. Pe lângă cariera de succes pe care o are în muzică, artista se mândrește cu o familie minunată.

Antonia a răbufnit pe internet

Antonia formează un cuplu cu Alex Velea , alături de care are doi băieți: Dominic și Akim. A avut câteva probleme în mariaj din cauza divorțului cu fostul soț, Vincenzo Castellano, cu care are o fiică, Maya.

Artista este foarte activă în mediul online și ia în serios tot ce ține de acest domeniu. Însă deși are toate atuurile unei femei de succes, gurile rele există, iar aceasta este profund afectată de hate. Recent, a postat o fotografie cu ea de când era mică și se strâmba, alături de un mesaj destinat celor care o critică la ordinea zilei.

''Buna, aceasta este Antonia. Aceasta am fost mereu eu. Am fost obsedată să fac fețe amuzante de când eram mică (Ok, fețele mele erau amuzante până în punctul în care deveneau urâte) dar ce, asta mă definește. Asta apropo de comentariile cu ''De ce te strâmbi mereu?'' N-am un motiv! Așa îmi vine!'', a scris Antonia pe contul său de socializare.

Fiind un spirit tânăr, căreia îi place nebunia și extravaganța, Antonia a fost foarte criticată pentru felul în care se strâmbă în poze și că nu este suficient de decentă și serioasă. Vedeta a ignorat oamenii răutăcioși, însă nu a mai rezistat și le-a dat replica haterilor. Aceasta nu se ferește să își expună punctul de vedere în mediul online și nici să se arate așacum este ea, fără să se prefacă.

Antonia, cel mai influent român pe Instagram, în 2021

În clasamentul celor de la StarNgage.com, Antonia este considerată cea mai influentă personalitate din România, cu 2,7 milioane de urmăritori și o rată de engagement de 1,80%.

Acest lucru se întâmplă pentru faptul că vedeta nu se ferește să se expună așa cum este ea în realitate și cu bune, dar și cu rele. Antonia este foarte deschisă cu cei 2,7 milioane de urmăritori ai săi, cărora le arată ce se întâmplă atât în viața ei profesională, dar și cea personală.