Antrenorul vedetelor, program special pentru pandemie! Cum vrea să salveze copilăria micuților izolați în casă

”Copiii fac, acum, școala și grădinița online. E normal, trebuie feriți și ei, și părinții sau bunicii lor, de efectele devastatoare ale virusului. Dar, cu toate acestea, doar făcând mișcare se pot dezvolta armonios”, ne-a spus Alexander Florescu.

Așa că, inspirat de fiica lui de cinci ani, Nicolle, care, deja, joacă tenis la nivel de performanță, Alexander Florescu a pus la punct un program de educare prin sport pentru copii. ”Acest program are că scop educația prin sport, joacă și dezvoltarea unui stil de viață sănătos încă de la o vârstă fragedă. Am creat o serie de antrenamente funcționale gândite pe categorii de vârstă, dar care pot fi practicate de întreagă familie. Fiecare nivel acoperă antrenamente cardio și funcțional pentru 5-8 ani, 8-11 ani și 11-15 ani crescând în dificultate și în numărul de calorii arse de la o categorie la alta.

Antrenamentele sunt gândite a fi practicate acasă sau în natură cu accesorii minime sau chiar cu obiecte găsite acasă cum ar fi sticluțe de apă pe post de gantere, o pernă pe post de saltea, etc, special pentru a evita situația unei aglomerări prea mari și, normal, pentru a evita posibilitatea de a se infecta careva cu coronavirus. Din păcate, acum nu mai pot merge cu ei în tabere de mișcare, de sport, așa că sunt online, alături de copii, pentru a-i sfătui ce și cum să facă pentru ca dezvoltarea lor normală, armonioasă, sănătoasă, să aibă loc în ciuda pandemiei și izolării”, ne-a spus, în exclusivitate, Alex Florescu.

Alex Florescu, campanie pentru copiii obezi

“România are din ce în ce mai mulți copii grași. Grași sau chiar obezi. Iar acest lucru nu are cum să nu ne deranjeze pe noi toți. E vorba de viitorul nostru, de sănătatea lor”, ne-a spus Alex Florescu, antrenorul vedetelor. Din acest motiv a pus la punct un program special pentru copiii cu probleme de greutate.

“Am făcut deja prima tabăra pentru copii. Timp de o săptămâna, i-am dus la munte, am făcut sport alături de ei, le-am făcut câte o dietă, iar rezultatele au fost fantastice. Dar, cel mai important este, cred eu, că am reușit să îi scoatem din casă, să îi ducem în natură și să îi facem să le placă sportul. Culmea, cam toți, acum, după tabăra, s-au apucat să facă sport. Simt că doar implicându-ne noi toți putem să facem ceva pentru ei. Eu, unul, nu pot să stau și să nu fac nimic! Ar fi o crimă. Am făcut toată viață sport, știu cât este de importantă mișcarea, cât de mult îți prelungește viață și ce stare de bine îți poate da după ce reușești să te ții de sport”, ne-a mai spus Alex Florescu.