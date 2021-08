Anunțul momentului în showbiz! Marian Vanghelie și Oana Mizil se pregătesc de nuntă

Oana Mizil și Marian Vanghelie 20:49, aug 4, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Marian Vanghelie și Oana Mizil formează un cuplu de aproximativ 10 ani de zile și au împreună o fată. Ei au fost implicați recent într-un scandal de proporții. Soția fostului edil a susținut că ar fi fost agresată de Marian Vanghelie, însă ulterior și-a schimbat declarația.

Oana Mizil reușise să obțină un ordin de restricție împotriva acestuia, însă ulterior a anulat.

Cei doi au anunțat că și-au rezolvat conflictele și au plecat într-o vacanță la mare. După ce Oana Mizil a anunțat că vrea să îi mai facă un copil iubitului ei, Marian Vanghelie a dat și el o vește neașteptată. Politicianul a anunțat că cei doi ar putea să facă nunta religioasă.

„Familia e pe primul loc la mine. Au fost o serie de probleme la noi pe care vreau să le rezolv şi apoi mă gândesc la căsătorie. Eu cu Oana nu suntem cununaţi încă", a mărturisit Marian Vanghelie, pentru Click.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Marian Vanghelie vrea să se căsătorească cu Oana Mizil, după aproape 10 ani de relație

Oana Mizil, anunț neașteptat după cearta cu Marian Vanghelie: „Mă chinui să mai fac un copil”

Oana Mizil a vorbit despre cearta dintre ea și soțul ei, care a alertat lumea showbiz-ului din România. Soția fostului edil al sectorului 5 al Capitalei a mărturisit că singurul atac fizic asupra ei a fost atunci când Marian Vanghelie a luat-o de brațul stâng și a strâns-o.

Citeste si: Oana Mizil, declarații incendiare despre scandalul cu Marian Vanghelie: "Primeam email-uri cum că Marian mă înșală"

„M-a luat de brațul stâng, m-a strâns și ăsta a fost singurul atac fizic asupra mea. Vă spun sincer. Am vrut să îl sperii un pic. Eu nu sunt obişnuită. În familia mea de acasă nu a existat niciodată o stare agresivă, deși bunicul a fost închis pe nedrept. Am vrut să îl sperii şi de aceea am decis să plec de acasă cu copilul, la mătuşa mea.

Şi să obţin acest ordin de protecţie. A devenit mai nervos decât de obicei. Acum, vineri seara, eu am vrut să plec sâmbătă la mare. El nu a vrut, a zis să plecăm peste două zile şi de aici tot tamtamul. A fost o ceartă un pic mai puternică decât orice ceartă care a fost în cei 10 ani în familia noastră. Îl susţin şi rămân partenera lui Marian Vanghelie şi, vă spun în premieră, mă chinui să mai fac un copil. Maria îşi doreşte încă un frate, o surioară, şi ne mai dorim un copil. Am o vârstă înaintată. Dacă Dumnezeu vrea, ne bucurăm. Dacă nu, ne mulţumim cu ce avem”, a declarat Oana Mizil, pentru România TV .