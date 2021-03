Anunțul mult așteptat din partea Adelinei Pestrițu! Încă un membru în familia vedetei: "Suntem topiți..."

In articol:

Adelina Pestrițu a făcut declarația momentului despre un noul membru în familia sa. Nu, nu este vorba despre un copil, ci este vorba despre o pisică, una extrem de deosebită. Pe rețelele sociale, vedeta de televiziune a scris că a primit de la soțul ei o pisică Sphynx.

Adelina Pestrițu a primit o pisică Sphynx

În urmă cu doar câteva săptămâni, prezentatoarea de televiziune a fost extrem de afectată după moartea cățelușei sale, Nobby. Ba chiar mai mult, pentru o perioadă, Adelina nu a mai fost prezentă pe nicio rețea de socializare. Însă, se pare că soțul ei, Virgil, s-a gândit la toate!

Citeste si: Soțul Adelinei Pestrițu, prima reacție după ce vedeta și-a pierdut prietena cea mai bună, pe cățelușa Nobby

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Astfel, bărbatul a decis să îi facă un cadou inedit soției sale. I-a făcut cunoștință cu noul său prieten, RA, un Sphynx de doar patru luni. Se pare că felina s-a acomodat în familia vedetei și se pare că toți membrii sunt încântați de ea.

Adelina Pestrițu și RA[Sursa foto: Instagram]

"Dragii mei prieteni, astazi vreau sa va fac cunostinta cu noul nostru prieten. El este RA, un Sphynx de numai 4 luni, pe care l-am primit in dar de la Virgil. RA a venit in viata mea dupa o pierdere care mi-a lasat un gol imens in suflet. Pe Nobby nu are cum sa o inlocuiasca nimeni si nimic , o simt pretutindeni! Dar mergem inainte cu speranta ca dorul de ea sa ne fie alinat in timp, se spune ca el le vindeca pe toate. RA se simte deja foarte bine in familia noastra, iar de noi nu mai zic, suntem topiti. Sphynx-ul este o specie rara si sensibila, dar deosebita si cu multe calitati.

Adelina Pestrițu și pisica RA[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Adelina Pestrițu și-a pierdut cea mai bună prietenă! Cățelușa ei a murit: „Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot”

Sper sa-l primiti cu caldura aici, in familia noastra online, si asta nu doar pentru ca fizic, din lipsa blanitei, are nevoie de ea, ci mai ales pentru ca este un suflet care se hraneste si creste frumos doar cu iubire. Bine ai venit langa noi, RA! Daca vreti sa-i transmiteti urari de bun venit, le puteti scrie in comentarii! Promit sa i le citesc! ", a scris Adelina Pestrițu pe rețelele sociale.