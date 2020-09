Larisa Judele impresioneaza cu formele ei

Mai exact, de câteva zile, a mărturisit ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, se simte din ce în ce mai rău, fiind slăbită și având febră mare.

”Nu mă simt deloc bine. Mă duc să mă testez, abia mă țin pe picioare”, ne-a mărturisit frumoasa Larisa Judele. Ba chiar mai mult, fosta vedetă de la ”Puterea Dragostei” și-a descris, cu acuratețe, simptomele care o încearcă. ”Am febră. Nu mare, dar suficient de mare încât să mă simt slăbită. Îmi curge și nasul și parcă respir mai greu. Sper că totuși, nu am coronavirus, mi-e frică de o asemenea boală. Eu, oricum, m-am protejat cât de mult am putut, dar am prieteni care au virusul.

De curând, am aflat că o prietenă de-ale mele are toată familia în spital din cauza coronavirusului, așa că de aceea mă și testez, chiar dacă suspectez că este doar o răceală. Mi-a fost mai rece într-una dintre serile trecute, am fost la o petrecere în aer liber și mi-e teamă că acolo aș fi putut să răcesc”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa Judele, sexy, dar ghinionistă în amor

De-a lungul timpului, Larisa Judele a făcut senzație în showbiz-ul românesc cu formele ei, concurenta de la ”Puterea Dragostei” fiind considerătă o adevărată bombă sexy. Cu toate acestea, deși i-a înnebunit și pe concurenții emisiunii fenomen de la Kanal D, Larisa Judele nu și-a găsit sortitul nici la ”Puterea Dragostei”, lucru pe care l-a recunoscut, sinceră, în emisiunile din studioul WOWbiz.ro, loc în care a vorbit, deschis, chiar și despre atracția pe care a avut-o față de Bogdan Mocanu.

Larisa Judele nu se simte in stare nici sa se plimbe

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.