Claudia Puican, pe mâna medicilor! Imagini de speriat cu frumoasa blondă care se iubește cu Armin Nicoară! ”Am crezut că dă ortu` popii”

feb 2, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

Mai exact, după ce s-au întors din vacanța pe care au petrecut-o împreună în Africa, Claudia Puican și Armin Nicoară au avut câteva zile mai... dificile.

”Claudia a început să se simtă din ce în ce mai rău. La început, spunea ea, credea că este de la oboseala drumului, schimbarea de fus orar, poate de la mâncarea din Zanzibar. Dar situația a devenit mai rea ca niciodată”, ne-a spus Armin Nicoară, în exclusivitate. Și, într-una dintre nopțile trecute, Claudia Puican nu a mai putut să se ridice din pat, reușind să îi provoace lui Armin Nicoară o panică cum nu a mai simțit.

Armin Nicoara si Claudia Puican se vor logodi in curand

”Era aproape leșinată, am crezut că dă ortu` popii! Nici nu mai știam ce să fac, ce să zic, cum să o alin. M-am steriat mai tare ca niciodată... Mama i-a dat niște medicamente, dar nu au avut efect și abia am reușit să găsim o asistentă medicală care să vină să o pună pe picioare. Din fericire, acum se simte mai bine, dar am avut câteva zile de coșmar amândoi, chiar mi-a fost teamă să nu pățească ceva mai rău. Dar, după perfuzii, Claudia și-a revenit, iar acum este, din nou, bine. Va mai dura câteva zile până să fie în formă maximă, dar tot este bine, putem să ne respectăm și obligațiile profesionale pe care le avem, iar eu sunt liniștit, rămân alături de femeia pe care o iubesc”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Armin Nicoar ă.

Armin Nicoară și Claudia Puican au vorbit despre logodnă și copii

Deși plecați într-o vacanță care părea să fie de vis, în Zanzibar,

Claudia Puican și Armin Nicoară au decis să nu se grăbească cu logodna.ne-a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara si Claudia Puican s-au bucurat de o vacanta de vis

atunci însă, cei doi au tot discutat despre viitorii moștenitori., ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, chiar dacă, recunoaște el, Claudia Puican și-ar dori să aibă, de fapt, o fetiță.