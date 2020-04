​Asiana Peng a fost eliminata din competitia "Survivor Romania"

Asiana Peng a fost prima eliminata a saptamanii, fiind detronata la puncte de fosta aliata Elena Ionescu, cea care a fost propunerea echipei in jocul de sambata.

Tensiunile escaladeaza in tabara rosie, dar in ciuda conflictului fara de sfarsit, Elena Ionescu a refuzat sa il voteze pe Ghita Balmus, propunerea lui Cezar Juratoni, pentru a nu produce un dezechilibru in echipa, avand in vedere ca in echipa albastra mai sunt 6 jucatori, trei fete si trei baieti.

Aliantele la "Survivor Romania" par a fi volatile, baschetbalistul votand-o pe Asiana Peng, avand si un mesaj sugestiv: „Cine sapa groapa altuia, cade singur in ea”.

Fosta gimnasta si-a luat ramas bun de la coechipierii sai, in editia de aseara a emisiunii, nu inainte de a arunca mici sageti catre acestia.

"Nu ma suprinde votul, de cand sunt la <Survivor Romania> traiesc printre serpisori. Ma simt super bine. Ideea e ca, atunci cand am decis sa vin la <Survivor Romania>, obiectivul a fost sa o fac pe mama sa vada ca ma descurc si fara ea si ca pot sa o fac mandra. Asta mi-a fost confirmat cand am castigat proba de comunicare si am vorbit cu ea si mi-a spus ca este mandra de mine, asa ca obiectivul meu a fost indeplinit. Tata m-a invatat ca in tot binele e si un rau, dar in tot raul e si partea buna. Partea buna e ca am invatat sa descopar lucruri noi, am invatat cat nu as fi invatat in ani de zile. Experienta Survivor Romania e doar o data in viata, nu cred ca voi mai avea vreodata experiente atat de grele, care sa ceara sacrificii. Nu sunt suparata ca nu am ajuns in finala <Survivor Romania>. (...) Cel mai greu imi era cand eram obosita psihic, nu am inteles multe rautati din jurul meu. Imi doresc sa castige cine merita, cineva in rosu, mai exact Cezar Juratoni, un om cum e Cezar e rar intalnit”, au fost ultimele cuvinte ale Asianei Peng in competitia "Survivor Romania".