Atac sângeros în Bagdad. 23 de persoane au murit, 100 sunt rănite

Un atac sângeros a avut loc în Bagdad în cursul zilei de vineri seara. Atacul a avut loc foarte aproape de Piața Tahrir, principalul loc de întâlnire al protestatarilor irakieni.

Astăzi, în cursul zilei de sâmbătă, bilanțul a ajuns la 23 de morți, spun surse din poliție. Peste 127 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, prin împușcături și înjunghieri. Atacul a vizat protestatarii antiguvernamentali din apropierea Pieței Tahrir.

Trei membri ai poliției au murit și ei în urma atacurilor. Indiviții înarmați nu au putut fi identificați de sursele de securitate. În cursul zilei de sâmbătă, a avut loc o altă modalitate de intimidare. Bărbați înarmați necunoscuți au condus convoiul pe strada principală de pe malul râului care duce spre Piața Tahrir, informează Mediafax.

Cel puţin 400 de persoane au murit, iar alte 15.000 au fost rănite în cursul protestelor violente care durează în Irak de aproximativ două luni.

Baghdad, #Iraq

More footage of heavy gunfire targeting demonstrators.

More activists are pointing fingers at #Iran-backed militias being behind this latest attack.#IraqProtests



pic.twitter.com/5rRTz83Eah