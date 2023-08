„Atunci m-am decis să devin actor” George Mihăiță, despre provocările pe care le-a întâmpinat la începutul carierei. Puțini știau că actorul a picat admiterea la Teatru: „Era un semn că promiteam”

In articol:

Nu mai încape îndoială faptul că George Mihăiță este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră. De-a lungul timpului, a urcat pe scena marilor teatre, dar a apărut și într-o mulțime de producții cinematografice.

Talentul, simplitatea și modul său de a se adapta oricărui scenariu l-au ajutat să obțină peste cele 80 de roluri pe care le-a interpretat. De-a lungul timpului, a reușit să-și construiască o carieră de succes în această industrie, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani.

Chiar dacă toată țară îl cunoaște de pe scena teatrului sau de pe micile ecrane, puțini știau că a picat examenul la actorie. Ce l-a determiant să încerce din nou?

De ce a picat George Mihăiță admiterea la Teatru?

George Mihăiță este astăzi cunoscut de toată lumea, însă începuturile carierei sale nu au fost deloc ușoare, ci din contră. Artistul a picat de două ori admiterea la Teatru, însă nu s-a lăsat descurajat. A visat dintotdeauna că o să devină actor, iar imaginea celebrului Toma Caragiu l-a ajutat să-și îndeplinească visul.

După ce a pierdut și a doua oară examenul, a decis să meargă la Școală Populară de Arte.

Citește și: „Trebuie să fii mai matur” Mihai Rait, mărturisiri sincere despre soția lui! Actorul a spus abia acum ce se întâmplă în căsnicia lor, la 7 ani după nuntă

„M-a urmărit imaginea lui Toma Caragiu. Atunci m-am decis să devin actor. Am căzut la primul examen,

dar… am primit o scrisoare de la facultate în care eram anunțat că au rămas locuri pentru toamnă… dacă doresc să revin. Era un semn că promiteam. Am revenit în toamnă și… am căzut. Am intrat la Școala Populară de Artă. Deci nu voiam să renunț. ”, a mărturisit George Mihăiță pentru viva.ro.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Îți mulțumesc că ai simțit la fel” Cătălina Grama și Paul Ipate, o poveste de iubire ca în filme! Ce declarație de dragoste i-a făcut Jojo soțului său: „Ne-ai făcut visul să devină realitate”

Ce spune actorul despre Sergiu Nicolaescu?

Pe George Mihăiță și Sergiu Nicolaescu îi leagă multe amintiri și o frumoasă poveste de prietenie.

Mai mult decât atât, actorul a mărturisit că regretatul regizor i-a oferit și primul rol negativ, iar după aceea a jucat în aproximativ 10 filme regizate de acesta. Despre Sergiu Nicolaescu are numai cuvinte de laudă și îl descrie drept un mare profesionist și un iubitor al filmului, dar și un om destul de timid.

Citește și: „Nu se vrea calitate” Jean Paler, dezamăgit de atitudinea organizatorilor de spectacole! Decizia șocantă pe care a luat-o artistul, după zeci de ani de carieră: „Mai bine mă retrag”

„Un timid și un singuratic. Până să se căsătorească, l-am sunat într-o noapte de revelion. 'La mulți ani, tinere!', i-am zis. 'Ce faceți, domn Sergiu?'. 'Pe acasă'. 'Cu cine?' 'Singur'. 'Domn Sergiu, sunt cu Găitan, cu Hossu… Dacă în juma de oră nu sunteți la mine acasă, vă sar din toate filmele pe care-o să le faceți de-acum înainte!'. Într-o jumătate de oră, Sergiu era la mine. A stat până dimineața.

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Sergiu a fost primul regizor care mi-a oferit un rol principal negativ. A fost un mare profesionist. Respira film. Am făcut vreo 10 filme cu Sergiu. Nu mi-ar ajunge revista dacă aș intra în amănunte.”, a mai spus îndrăgitul actor pentru sursa menționată anterior.

George Mihăiță, despre provocările din carieră [Sursa foto: Facebook ]