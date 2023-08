Aurel Pădureanu a împlinit 73 de ani! Mărturisirile dureroase despre regretata lui soție, Catanga: „I-am dus Corneliei mele un braț de chiparoase”

In articol:

Aurel Pădureanu trece prin clipe dureroase, chiar și acum, la câțiva ani de la moartea regretatei sale soții, Catanga. Deși astăzi a fost ziua lui de naștere, el nu s-a putut bucura pe deplin de moment.

Aurel Pădureanu a împlinit 73 de ani

Iată ce a spus cântărețul despre situația cu care se confruntă!

Aurel Pădureanu trece prin momente neplăcute și pline de durere, chiar dacă au trecut câțiva ani de la moartea soției lui. Astăzi, artistl a împlinit 73 de ani, însă nu s-a bucurat pe deplin de acest moment special din viața lui.

Se pare că golul rămas în urma regretatei sale soții, Catanga, nu îl poate umple nimeni. Chiar de ziua lui de naștere, artistul a fost la mormântul partenerei lui și i-a dus florile preferate. În cadrul unui interviu, Aurel a mărturisit că nu îi stă mintea la petreceri și că în această zi specială el s-a dis de dimineață la biserică și cimitir. De asemenea, cântărețul a mai făcut o dezvăluire dureroasă. Acesta a spus că înainte să moară soția lui, ea îi pregătea ziua de naștere, chiar dacă de multe ori situația financiară nu era cea mai bună.

„Mulți mă felicită pe 7 august, dar eu sunt născut pe 6 august. Nu-mi arde de petreceri, azi, de ziua mea, am fost la biserică și la cimitir. I-am dus Corneliei mele un braț de chiparoase, florile ei preferate. Înainte de tragedie, ea îmi pregătea ziua de naștere, pe furiș. De regulă, ne ducea la Casa Românească, la local, îmi făcea petreceri-surpriză. Îmi oferea cadou un parfum, chiar dacă nu aveam bani. Zicea: ”Lasă-i, de bani, ne descurcăm noi!”.”, a mărturisit Aurel Pădureanu pentru playtech.ro .

Catanga și Aurel au trăit o poveste de dragoste ca în filme

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au format un cuplu extrem de frumos, iar atunci când apăreau undeva bucurau pe toată lumea. Cei doi erau fericiți împreună, iar acest lucru se citea pe chipul lor. Aurel Pădureanu și regretata artistă nu stătaeu unul fără altul și tot timpul aveau apariții împreună. În același interviu, cântărețul a mărturisit că a plăcut-o încă de la început pe Cornelia, chiar dacă el avea o altă relație. De dragul artistei, acesta a divorțat și și-a dediact timpul și dragostea pentru ea. Cutoate acestea, cei doi aveau o relație bună cu fosta soție a cântărețului și nu au existat divergențe între ei.

„Mi-a plăcut foarte mult de Cornelia. În afara faptului că avea meseria mea, era o femeie de o frumusețe rară, avea 36 de ani, când ne-am cunoscut, într-un turneu, în Israel. Eram căsătorit, când am cunoscut-o, dar, de dragul ei, am divorțat, mai târziu, nu atunci. Însă, nu mi-am lăsat niciodată familia, pe mama copiilor mei am ajutat-o mereu, ea vine și acum, e în legătură cu copiii mei. Și când trăia Cornelia, eram cu toții în relații bune”, a mai spus Aurel Pădureanu.