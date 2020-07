In articol:

Mihai Codașă este un cercetător în domeniul nutriției umane. Românul s-a născut în județul Suceava, la Rădăuți,arată Adevarul.ro

De mai bine de șapte ani, în paralel cu activitatea academică şi de cercetare pe care o desfăşoară în SUA, Mihai Covaşă a preluat conducerea Departamentului de Sănătate din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” pentru a-l dezvolta. Conform sursei menționate, românul a dorit mereu să se implice în viața comunității natale.

Mihai Codașă a declarat că nu poate înțelege scepticismul unor peroane care nu vred în existența COVID-19. „Sora mea este acum internată la spitalul Rădăuţi cu COVID-19, cumnatul meu, de la o altă soră, a murit de COVID-19 în urmă cu câteva zile. Sunt mai mult de jumătate de milion de morţi la nivel mondial. SUA are peste 130.000 de morţi, de trei ori mai mulţi decât au avut în războiul din Vietnam. Nu este o glumă, nu este nimic fake”, a mărturisit acesta, pentru Adevarul.ro.

Citeste si: Testare în masă la un post de radio din România, după ce un angajat s-a infectat cu COVID-19. Anunțul făcut de Flick Domnul Rimă

Citeste si: Florin Cîţu admite că pensiile pot creşte doar cu 10%. Ministrul Finanțelor: „O majorare cu 40 % ar fi fost o bombă pentru economie”

Citeste si: Virgil Musta, medicul care a făcut minuni împotriva coronavirusului, sfaturi exclusive pentru WOWbiz.ro! Ce trebuie să facem ca să nu ne infectăm cu virusul din aer

„Virusul este în continuare acolo şi trebuie să limităm transmisia”

Profesorul arată că oamenii din lumea medicală au făcut eforturi foarte mari pentru a salva vieți în timpul pandemiei, iar unii dintre ei chiar au clacat, luându-și viața.

„Pentru a nu ucide economia trebuie să învăţăm să trăim cu acest virus. A fost o perioadă foarte grea şi este în continuare o perioadă foarte grea. Faptul că se relaxează pentru partea de economie nu înseamnă că virusul a plecat. Virusul este în continuare acolo şi trebuie să limităm transmisia. Au fost cazuri în care medicii s-au sinucis pentru că n-au mai putut să facă faţă presiunilor la care erau expuşi zilnic. Am toată stima şi respectul pentru cei care au lucrat în spitale ca să salveze vieţi", a declarat Mihai Covaşă.

Românul a ajutat Spitalul Suceava

Profesorul Covaşă a dat o mână de ajutor atunci când, la Suceava, a izbucnit primul focar de COVID-19 din România.

Departamentul de Sănătate de la USV pe care-l coordonează a amenajat primul laborator de depistare a noului coronavirus din judeţul Suceava, la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou". În plus, cercetătorul a asigurat şi resursa umană, pentru că unitatea medicală nu avea specialişti ca să facă analizele.

„Un laborator de genul acesta se face în luni de pregătire pentru a fi pus în funcţiune. Noi am reuşit să facem lucrul acesta într-o săptămână. Ne-am implicat pentru că Suceava nu avea laborator, testele se duceau la Iaşi, iar rezultatele se primeau şi peste o săptămână. Am început în faze aglomerate să facem peste 200 de teste/zi”, a mai spus Mihai Covaşă, pentru Adevărul.ro. Profesorul este de părere că până la sfârşitul acestui an va exista un vaccin anti-COVID-19.