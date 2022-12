Bănel Nicoliță, Crăciun în familie alături de cele două fetițe ale sale! Fostul fotbalist are planuri mari de sărbători: „Avem o relație foarte frumoasă”

In articol:

Precum restul românilor, și Bănel Nicoliță se pregătește de sărbătorile de iarnă. Spre deosebire de alți ani, de această dată, fostul fotbalist își dorește să rămână aproape de casă.

Bănel nu mai vrea să piardă timp pe drum, așa că preferă să rămână în țară și să se bucure într-un mod tradițional de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Fostul sportiv vrea să aibă parte de liniște pentru acest sfârșit de ani. [Sursa foto: Facebook ]

Bănel Nicoliță petrece Crăciunul alături de fetițele pe care le are din căsnicia anterioară

Bănel Nicoliță a fost căsătorit.

Lucrurile nu au mers prea bine între acesta și fosta parteneră, așa că aceștia au decis să o ia pe drumuri separate. Acest lucru nu înseamnă însă că cei doi nu au rămas în relații foarte bune.

Fostul fotbalist a mărturisit de nenumărate ori că el și fosta lui soție au decis să se înțeleagă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Aceștia au ajuns la un numitor comun și de această dată, așa că Bănel a convenit cu fosta lui parteneră ca, anul acesta, cele două copile să petreacă Crăciunul alături de tatăl lor.

Astfel, Bănel urmează să le ia pe Amalia și Natalia în a doua zi de Crăciun de la mama lor, de la țară. Ulterior, fostul sportiv vrea să le facă o surpriză micuțelor, așa că urmează să petreacă o zi de relaxare și distracție la Brașov.

„Voi rămâne în țară, anul acesta, de Sărbători. Am programat să iau fetițele la mine, după Crăciun, am stabilit cu fosta soție, am vorbit cu ea, am stabilit împreună că vor merge la țară de Crăciun, cu mama lor. Imediat după, pe data de 26, le voi lua eu și voi pleca cu ele la Brașov. Avem o relație foarte frumoasă eu și fosta soție a mea, pentru copilași. Le oferim toată dragostea și tot respectul, pentru că până la urmă pentru ei trăim”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru spynews.ro.