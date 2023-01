„Banii mei sunt munciți” Vlăduța Lupău își scoate hainele la vânzare! Reacția dură a fanilor când au aflat decizia artistei

In articol:

De fiecare dată când apare în spațiul public sau la evenimente, Vlăduța Lupău are o ținută impecabilă din cap până în picioare.

Nu puține au fost dățile în care artista a primit întrebări din partea fanelor sale cu privire la hainele pe care le poartă, așa că s-a decis să facă o bucurie celor care o admiră și să-și scoată la vânzare hainele pe care nu îi mai folosesc.

Vlăduța Lupău le-a cerut părerea fanelor sale în mediul online, așa că le-a întrebat dacă sunt interesate să achiziționeze hainele pe care ea nu le mai poartă. Artista este o împătimită a modei și, mai ales când vine vorba de ținutele de gală, nu dă greș niciodată, chiar dacă acest lucru ar însemna să scoată din buzunar sume mari.

Citește și: Soacra Vlăduței Lupău s-a mutat acasă la ea și la Adi Rus de când s-a născut fiul lor. Ce se întâmplă de când a venit Iair pe lume: „Noi o mai amenințăm”. Artista este recunoscătoare pentru tot ajutorul primit

Vlăduța Lupău își scoate la vânzare hainele pe care nu le mai poartă

Vlăduța Lupău a demonstrat de-a lungul timpului că are gusturi foarte bune la haine și că poate aborda cu ușurință orice stil, fie că vorbim de eleganță maximă sau ținute sport. Acum se pare că artista își dorește să-și facă loc în garderobă, dar și să le facă o bucurie celor care îi admir stilul vestimentar, punându-le la dispoziție posibilitatea de a cumpăra haine de brand la prețuri accesibile.

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

„M-am gândit să fac un cont unde să vând hainele pe care nu le mai port. Fac sau nu?”, le-a cerut părerea Vlăduța Lupău fanilor săi din mediul online.

Cum au reacționat fanii la aflarea veștii?

După ce a dezvăluit că are intenția să-și vândă hainele, unii dintre internauți au început să o critice pe artistă, sugerându-i că mult mai bine ar fi să le doneze, având în vedere că are o condiție materială bună. În acel moment, Vlăduța Lupău a explicat de ce a ales să le vândă, după ce, în trecut, a ales și calea donației.

„Eu chiar îmi dau de lucru. Am primit mesaje de la voi și m-ați întrebat de ce nu donez hainele, că la «banii mei» și de ce le vând. Ei bine, și banii mei sunt munciți și unele haine au fost destul de scumpe ca să ajungă la cineva care nu le apreciază sau nu are unde să le poarte, efectiv. Poate dau rochie care a fost câteva mii de lei și persoana respectivă la care eu aș dona rochia nu are unde să o poarte.

Am donat la un moment dat multe pachete cu haine d-ale mele sau Adi și nu au fost apreciate, poate nu au fost brand-urile preferate ale voastre, habar nu am. M-am gândit să le vând, dar dacă mă enervez nu le mai vând. Uite așa le țin eu în dulap, dar totuși parcă le-aș vinde. Am unele cu etichetă pe ele, sunt noi, nepurtate și nu le vând la prețul la care le-am luat.”, a declarat Vlăduța Lupău în mediul online

Citește și: Vlăduța Lupău, imagini emoționante cu Iair, în ziua în care a împlinit 5 luni de viață. Micuțul crește pe zi ce trece: „Mi-am chemat prietenii să le dau de băut”

Ce tarif cere Vlăduța Lupău la evenimentele private?

Vlăduța se numără printre cei mai apreciați și solicitați artiști de la noi din țară. Când vine vorba de evenimente, artista are programul încărcat tot anul, însă cei care își doresc să o aibă pe artistă la propria petrecere trebuie să scoată din buzunar sume consistente.

Pentru un program artistic, Vlăduța Lupău cere în jur de 5 000 de euro, iar pentru un program întreg, care să țină pe tot parcursul evenimentului, artista cere circa 10 000 de euro.