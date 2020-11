Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, adevărurile nespuse despre Philip, după despărțire: ”Nu puteam să mai rezist așa”

După ce s-a întors de la Târgu Mureș, loc în care s-a refugiat după ce a fost operată și ignorată de Philip, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a decis să vorbească despre motivele din spatele hotărârilor luate.

Dezamăgirea pe care a trăit-o alături de Philip a fost pentru Bernadett de la ”Puterea Dragostei” cu atât mai mare cu cât, în perioada petrecută la Târgu Mureș și-a dat seama că relația lor ar deveni mai dificilă ca oricând dacă s-ar împăca. Iar motivele sunt clare, ea simțind că nu este pusă pe primul loc de bărbatul care a cerut-o în căsătorie și care s-a tatuat pentru ea. ”Mi-am dat seama că, dacă acum, când am nevoie să fiu îngrijită de el, nu a făcut-o, și suntem la începtul relației, în viitor lucrurile vor sta și mai rău. Eu cred că într-o relație trebuie să existe momente în care sprijinul să fie total, în care, dacă unul are nevoie de ajutor, celălalt să fie trup și suflet lângă. Iar el nu a făcut asta. Dacă acum nu a făcut-o, ce va face peste 10 ani?”, ne-a spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett de la Puterea Dragostei si Philip se iubeau nebuneste in vara

Mai mult decât atât, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a fost dezamăgită și de comportamentul pe care Philip l-a avut când a fost ea plecată. ”M-a sunat de câteva ori, mi-a trimis și un mesaj în care îmi spunea că mă iubește. Dar am aflat că el, de fapt, atunci când îl sunam eu și nu îmi răspundea, era la niște petreceri, nu avea nicio treabă, se distra de mama focului cu prietenii lui și cu niște fete. Așa că mi-e cam greu să cred că el chiar îmi ducea dorul. Putea să o dovedească, să răspundă la telefon, să arate că îi pare rău că am plecat de lângă el. Nu a făcut-o”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” s-a mutat la Bianca Comănici

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” recunoaște că are planuri mari de viitor. ”Mă voi axa pe proiectele pe care le am, pe Instagram, pe TikTok, pe apariții în videoclipuri, că sunt mulți artiști care mi-au făcut oferte pe care, ca să nu fie gelos Philip, le-am refuzat. Dar trebuie să evoluez, toată lumea mi-a spus asta. Iar acum am mare încredere în mine, mai ales că mă simt foarte bine după operație, că m-am refăcut perfect”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett de la Puterea Dragostei are forme de fotomodel

Bernadett și Philip s-au despărțit după operația blondinei după implanturile cu silicon

”Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva petru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef. Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș. Cineva trebuia să aibă grijă de mine, măcar să mă ajute să mă ridic din pat și să mă așez înapoi. El nu a făcut-o, așa că am sunat acasă și a venit vărul meu după mine, să mă ducă la Târgu Mureș. Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el, dar nici nu pot să accept să își bată joc de mine, mai ales că spune că mă ubește. Pai dacă mă iubește, trebuie să îmi și arate, nu să își găsească tot timpul alte procupări”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.