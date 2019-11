Betty Stoian este, cu adevărat, o tânără împlinită acum, mai ales de când și-a format o familie foarte frumoasă! Venirea pe lume a copilului i-a reunit și mai tare pe ea și Cătălin Vișănescu.

Fiica lui Florin Salam a mărturisit că a simțit că mamei sale i se va întâmpla ceva rău. La vârsta de 8 ani, Betty a rămas fără mama ei.

"8 ani aveam, eram mică. Nu am spus niciodată asta: eu am simțit că o să se întâmple ceva cu mama mea cu o săptămână înainte. Eram acasă la cineva. Mi-a venit o imagine în ochi cu toată întâmplarea. Exact ce s-a întâmplat.

A venit tatăl meu la mine și mi-a spus că mama nu mai este cu noi. Cât de mică eram... am simțit că totul s-a sfârșit. Nu am cum să explic. Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege. Nu există sentimentul atât de puternic până nu treci prin așa ceva.

Eu am fost nevoită să mă maturizez mult mai devreme. Mi-a prins bine în sensul că: am știut să îmi aleg prietenii, dorințele pentru viitor, am știut ce trebuie să fac. Indiferent de vârstă eu a trebuit să îmi iau viața în mâini și să merg mai departe", a povestit Betty.

De asemenea, Betty Stoian a mărturisit că îi este dor de mama ei și, atunci când nu o vede nimeni, plânge.

"Toată familia era lângă mine și lângă fratele meu. Nu am stat niciodată singur. Dar indiferent câte persoane ai aduce într-o casă tot te simți singur. Întotdeauna mi-e dor de mama mea. Acum îmi e cel mai dor de ea. Plâng, da, dar nu mă vede nimeni. Nu îmi place să par sensibilă. Nu îmi aduc foarte multe aminte. Noi nu stăteam o secundă acasă. Ne plimbam, râdeam nonstop. Era o energie foarte mișto. Așa foarte multe lucruri nu-mi aduc aminte, eram foarte micuță. Vorbeam cu ea, îmi dădea sfaturi cu școala. Asta o să regret toată viața, eu nu am văzut-o (n.r. la spital). Când am vrut să mă duc la ea nu a mai fost să fie... Dacă o vedeam atunci nu știu dacă puteam să trec peste", a mai spus Betty.