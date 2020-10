Bianca Comănici a fost una dintre cele mai iubite concurente din casa Puterea Dragostei, fiind câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii fenomen de la Kanal D. Reamintim faptul că, Bianca Comănici a intrat în casa Puterea Dragostei la începutul sezonului 1, și anume, în toamna anului 2018. Ea a fost eliminată, dar a revenit în concurs datorită voturilor telespectatorilor. Pe parcursul emisiunii, aceasta a fost concurenta cu cei mai mulți susținători. (Citește și: Bianca Comănici, concurentă la Bravo, ai stil? ”Mi-aș dori să particip, în ciuda faptului că nu sunt o pasionată”

In articol:

De asemenea, adorată de telespectatori, Bianca a câștigat emisiunea, sezonul 1, în vara anului trecut. A rămas apoi în Turcia și a continuat să fie concurentă și în sezonul 2. Și-a găsit acolo dragostea, pe Livian, băiatul lui Nelson Mondialul. Povestea de dragoste dintre ea și Livian a fost pusă la grele încercări, dar i-a adus Biancăi și mai multă susținere din partea publicului.

În plus, la finalul sezonului 2, Puterea Dragostei, după mai multe săptămâni în care a fost liderul casei, aceasta a câștigat din nou trofeul emisiunii. Întoarsă în România, Bianca Comănici și-a crescut canalul de YouTube, unde acum are peste 150.000 de abonați și postează vloguri din viața ei, având și contracte de imagine. Relația cu Livian s-a încheiat însă, iar ea este singură în momentul de față.

Citeste si: Bianca Comănici, atac dur la adresa fostului iubit! Ce face Livian pe la spatele Florentinei? „Mai bine singur decât...”

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici are simptome COVID-19: „Cred că am Coronavirus, și cred că am de ceva timp” VIDEO

”Am nevoie de ajutorul vostru”

Cea mai iubită fată din casa ”Puterea Dragostei” a făcut un anunț pe pagina ei de Instagram. Aceasta le-a transmis urmăritorilor că are nevoie de ajutor. ”Am nevoie de ajutorul vostru. Am un prieten care are nevoie de un apartament de închiriat în București doar pentru o lună. Scrieți-mi în privat”, a spus Bianca Comănici

În prezent, Bianca Comănici, fosta concurentă a emisiunii Puterea Dragostei, se bucură de un succes enorm pe contul ei de YouTube. Câștigătoarea celor două sezoane ”Puterea Dragostei” are peste 150.000 de abonați, cărora le arată ce face tot timpul.