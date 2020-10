In articol:

Bianca Comănici și Livian au fost cel mai iubit cuplu de la Puterea dragostei, chiar și în perioada în care nu au mai format o relație. Fanii sperau să-i vadă împreună tot mai mult după ce au câștigat al doilea sezon al emisiunii, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Bianca și Livian au încheiat orice fel de relație.

Livian Pop a trecut mai repede peste relație decât mulți s-ar fi așteptat. El s-a afișat cu noua lui iubită, Florentina, în timp ce încă vorbea cu Bianca Comănici. Relația dintre câștigătorul sezonul doi al emisiunii Puterea dragostei și noua lui iubită a evoluat foarte repede, iar cei doi își petrec tot timpul împreună. Aparențele înșală, iar acest lucru l-am cunpscut la multe dintre cuplurile din emisiune și nu numai.

Livian și Florentina, noua lui iubită[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, atac dur la adresa lui Livian și noua lui iubită!

În urmă cu puțin timp, Bianca Comănici a postat o fotografie și un mesaj cu subînțeles la secțiunea de InstaStory. Imaginea întruchipează un cuplu, cei doi fiind într-un pat și pregătiți de culcare, însă iubitul este mult prea preocupat să stea pe laptop și să se uite după alte fete. „Mai bine singur decât așa”, a scris Bianca de la Puterea dragostei în dreptul fotografiei.

Bianca Comănici a postat mult mesaje pe rețelele de socializare cu privire la fosta ei relație. Nu este o noutate că bruneta a suferit foarte mult după Livian și a știut de la început că vorbește cu altcineva. Nu ar fi de mirare ca și de data aceasta să cunoască mai multe despre actuala relație a fostului ei iubit.

Mesajul postat de Bianca Comănici, la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Bianca și Berna de la Puterea dragostei, dezvăluiri despre noua iubită a lui Livian: „Ce o fi văzut la fata asta?”

Berna de la Puterea dragostei nu are o părere prea bună despre noua iubită a lui Livian și nu înțelege de ce a făcut o asemenea decizie.

„Eram doar eu cu doamna Cornelia și chiar am spus: la cât de frumoasă este Bianca, nici nu se compară cu ce iubită are Livian acum. Am și zis, pentru că ăsta este adevărul, oricine vede asta. Adică, nici nu se compară cu tine, nici măcar 1 la sută. Nici la suflet, nici la frumusețe, la nimic. Eu nu pot să îl înțeleg pe Livian, ce o fi văzut la fata asta, nu pot să îmi explic. Nu se compară, e cer și pământ”, a mărturisit Berna.

