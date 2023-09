Bianca Drăgușanu a dat cărțile pe față! Vedeta a mărturisit ce calități trebuie să aibă partenerul său de viață: „Practic, eu vin cu o viață bună la pachet”

In articol:

Fără îndoială, Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai cunoscute vedete din showbizul autohton. Încă de la primele sale apariții pe micile ecrane, blondina a reușit să atragă toate privirile de partea sa. De atunci și până în prezent se bucură de o carieră de succes în televiziune, având de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu este recunoscută pentru comentariile sale tăioase, fiind întotdeauna sinceră când vine vorba de convingerile sale. Recent, vedeta a mărturisit că nu ar putea să stea cu un bărbat care nu este potent financiar.

Bianca Drăgușanu a făcut o serie de declarații controversate

În ultima perioada, Bianca Drăgușanu a preferat să fie discretă în declarații și să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, vedeta este recunoscută pentru faptul că întotdeauna spune lucrurilor pe nume și nu se ferește să facă declarații controversate sau care ar putea să ajungă virale, după cum mărturisește chiar ea.

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu știe foarte bine ce își dorește de la partenerul său de viață, motiv pentru care nu evită să spună că nu ar putea să stea cu un bărbat care este mai puțin potent financiar. Blondina este de părere că nu s-ar putea ridica la nivelul așteptărilor sale și nici nu ar avea ce să învețe de la acesta.

Totodată, mărturisește că are deja viața un statut financiar foarte bun, motiv pentru care a ajuns într-un punct în care își poate face toate poftele.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine.

Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice ”Bianca, am Skoda, e vreo problemă?”, zic ”Nu, frate, stai liniștit”.

Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru..Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Playtech.ro.

