Bianca Drăgușanu, adevărul despre greșelile din viața ei:

Bianca Drăgușanu, învitata lui Teo Trandafir de astăzi, de la Teoshow, a vorbit deschis despre perioadele mai puțin bune din viața sa, dar și despre modul în care a evoluat și a învățat să nu mai comită greșeli în viață. (Citește și: Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, probleme în paradis?)

¨Sunt pregătită de orice în viața mea, nu mă mai surprinde nimic, prefer să cred despre mine că sunt om puternic, greu încercat și reîncercat, care a reușit pe propriile forțe și care s-a menținut acolo. Asta pentru că sunt un om credincios, corect și bun. Am fost trădată de foarte multe ori decătre persoane la care nu mă așteptam. Uneori lumea mă întreabă cum de pot să iert.

Citeste si: Gina Chirilă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, însărcinată în 5 luni! ”Am luat doar două kilograme” Incredibil, cum arată ACUM soția lui Bogdan Vlădău

Citeste si: Alex Bodi, dezvăluiri surprinzătoare despre declinul lui și despre relația cu Bianca Drăgușanu! „Mi-am pierdut afacerile, am pierdut banii”

Citeste si: Bianca Drăgușanu s-a făcut de râs pe internet! A vrut să arate că știe engleză, dar a făcut o gafă: „Ia-l, făi, și fă ce vrei cu el”

Iertarea înseamnă înțelepciune și putere. Da, am trecut și prin faza: 'dar de ce ierți, ești proastă'. Acum anticipez ce urmează să se întâmplă. Am o intuiție foarte bună. Eu sunt un om foarte corect, nu cred că am trădat pe cineva în viața mea. Sunt un prieten loial, o soție credincioasă, un om corect.

Când am greșit și am recunoscut, am fost iertată. Cu timpul am încercat să nu mai fac greșeli, să nu mai fiu pusă în situația de a spune: iartă-mă. În ultima perioadă a vieții consider că nu mai am nevoie să îmi cer iertare în fața nimănui. Încerc să fiu mai bună de la an la an, sunt foarte mândră de ce am ajuns și ce fac", a declarat Bianca Drăgușanu la Teoshow.

Bianca Drăgușanu vorbește cu mândrie despre fiica ei și susține că o sprijină în tot ceea ce își dorește ea să facă pe viitor

"Mi-aș dori să fie ce-și dorește ea, dar să fie fericită. Eu sunt ceea ce vreau și sunt fericită. Mi-ar plăcea să fie un fel de Beyonce. Frumoasă, deșteaptă și celebră, mi-aș dori, de ce să mint, dar o susțin în ceea ce o să vrea ea", a declarat Bianca despre fiica sa, Sofia.